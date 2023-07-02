عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير عام بني سويف يتابع إجراءات بدء مشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2024/2023

صدى البلد

واصل السكرتير العام لمحافظة بني سويف  اللواء حازم عزت،زياراته الميدانية لمراكز ومدن المحافظة ،لمتابعة توفير التسهيلات اللازمة للبدء في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 ،في قطاعات :الرصف، الكهرباء، تحسين البيئة، الأمن والمرور والإطفاء، تدعيم احتياجات الوحدات المحلية.
وزار السكرتير العام، مركز ومدينة اهناسيا، والذي تفقد خلالها منطقة مجمع الخدمات ومنطقة مساكن الزراعة وشارع مصرف جوهر وشارع ترعة شرهي. 

ويأتي ذلك في حضور محمد عبد اللطيف مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة، وناصر سيف رئيس الوحدة المحلية، وعاطف كامل مدير متابعة الخطة بالمحافظة، ونواب رئيس المدينة ومسئولي التخطيط بالوحدة.

الفيزياء ترضي أولياء الأمور والطلاب في بني سويف

بنى سويف .. إصابة اثنين في حريق بمخزن تجميع كراتين

كما تضمنت الزيارة مركز  ببا،للوقوف ميدانياً على استعدادات  تنفيذ مشروعات الخطة ، حيث تفقد السكرتير العام المرحلة الأولى من الحائط الساند على ترعة الابراهيمية و الموقع المقترح لتنفيذ المرحلة الثانية في العام المالى 2023/2024 ، علاوة على تفقد الشوارع المقترح  إدراجها بخطة الرصف لهذا العام،(المستشفى ،الرى وطراد النيل).

وتفقد المبنى الإداري الجديد بالوحدة المحلية الذى تم البدء في تنفيذه من خطة عام 2022/2023 وجارٍ استكماله بالخطة الجديدة، وذلك في حضور مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا، ووليد عطية نائب رئيس المدينة ومسؤولى التخطيط بالوحدة المحلية.

 

الخطة الاستثمارية للعام المالي الوحدات المحلية الميدان الميداني رئيس الوحدة المحلية رئيس المدينة رئيس مركز ومدينة رئيس الوحدة المحلي مدن المحافظة مشروعات الخطة الإستثمارية نائب رئيس ناصر سيف ميدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة .. أحمد سعد ومنظمة حفلته بتونس يتبادلان الألفاظ على الهواء.. فيديو

نموذج إجابة امتحان الفيزياء 2023 .. خبر عاجل بشأنه الآن

اخرسي.. أحمد سعد يهين منظمة حفلته بعد تقاضيه 80 ألف دولار في ساعة غنا| القصة الكاملة

بعد إحالة رضوى الشربيني للتحقيق.. مفاجأة غير سعيدة تنتظرها لإهانة رجال مصر

ميركاتو أبيض “تعيس”| الزمالك يتلقي 3 صدمات.. والفشل يلاحقه في الانتقالات

الأهلي أم الزمالك.. شرط مفاجئ من ميتيلاند الدنماركي بشأن رحيل إمام عاشور

بعد زيادة الدعم من الشهر الجاري .. قائمة أسعار السلع التموينية في يوليو 2023

6 نقط وخسارة| 4 عقوبات تنتظر الزمالك حال الانسحاب من قمة الأهلي.. تفاصيل المادة 51

موضوعات متعلقة

ثقافة بني سويف تحتفل بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو بنادي الشرطة

ترشيحاتنا

القضاء علي النازيين.. إعلان عاجل من رئيس الشيشان بشأن حرب أوكرانيا

وزير خارجية النمسا : لا يمكن تغيير الجغرافيا وروسيا ستظل جزءا من أوروبا

أقصر طريق لقلب الرجل معدته.. أبراج تفضل الأكل على الحب

تحذير عاجل من الصحة بشأن السجائر الإلكترونية

المحاكمات بدأت.. حبس 3 من مثيري الشغب في فرنسا

ليفربول يعلن عن ثاني صفقاته الصيفية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفت الرجل بالخروف.. القصة الكاملة لتغريدة أحالت رضوى الشربيني للتحقيق

ماذا تمنى قبل رحيله؟| وفاة آخر سقا في مصر.. شاهد أحدث لايف له

أستراليا أول دولة تعتمد مواد مخدرة مستخلصة من الفطر السحري لعلاج الاكتئاب

الرجالة مش طايقاها .. كيف رد الجمهور على تصريح الخروف لرضوى الشربينى؟

فيديو

خناقة أحمد سعد مع منظمة حفلات تونسية.. | ماذا حدث؟

زيادة مرتقبة في الذهب| هل ترتفع أسعاره بعد العيد

ادعولها بالشفاء.. إعلامية شهيرة تفقد النطق فجأة والسبب يثير الدهشة

إيقاف رضوى الشربيني.. قصة بوست الخروف وإهانة الرجال وcbc تحيلها للتحقيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ