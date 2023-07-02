سكرتير عام بني سويف يتابع إجراءات بدء مشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2024/2023

واصل السكرتير العام لمحافظة بني سويف اللواء حازم عزت،زياراته الميدانية لمراكز ومدن المحافظة ،لمتابعة توفير التسهيلات اللازمة للبدء في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 ،في قطاعات :الرصف، الكهرباء، تحسين البيئة، الأمن والمرور والإطفاء، تدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

وزار السكرتير العام، مركز ومدينة اهناسيا، والذي تفقد خلالها منطقة مجمع الخدمات ومنطقة مساكن الزراعة وشارع مصرف جوهر وشارع ترعة شرهي.

ويأتي ذلك في حضور محمد عبد اللطيف مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة، وناصر سيف رئيس الوحدة المحلية، وعاطف كامل مدير متابعة الخطة بالمحافظة، ونواب رئيس المدينة ومسئولي التخطيط بالوحدة.

كما تضمنت الزيارة مركز ببا،للوقوف ميدانياً على استعدادات تنفيذ مشروعات الخطة ، حيث تفقد السكرتير العام المرحلة الأولى من الحائط الساند على ترعة الابراهيمية و الموقع المقترح لتنفيذ المرحلة الثانية في العام المالى 2023/2024 ، علاوة على تفقد الشوارع المقترح إدراجها بخطة الرصف لهذا العام،(المستشفى ،الرى وطراد النيل).

وتفقد المبنى الإداري الجديد بالوحدة المحلية الذى تم البدء في تنفيذه من خطة عام 2022/2023 وجارٍ استكماله بالخطة الجديدة، وذلك في حضور مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا، ووليد عطية نائب رئيس المدينة ومسؤولى التخطيط بالوحدة المحلية.