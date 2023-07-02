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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا.. إلغاء آلاف الحجوزات السياحية في باريس بسبب أعمال الشغب

احتجاجات فرنسا
احتجاجات فرنسا

قال رئيس مكتب السياحة في باريس، جان فرانسوا، اليوم الأحد، إن ما يقرب من ربع حجوزات السياح الأجانب ألغيت في باريس في أوائل يوليو بسبب الاضطرابات، مشيرا إلى أن الأزمة قد تؤثر على الألعاب الأولمبية العام المقبل.

وفي مقابلة مع وكالة “فرانس برس”، قال جان فرانسوا: “تم بالفعل إلغاء آلاف الحجوزات في باريس بسبب أعمال الشغب. في بداية يوليو، أعتقد أن لدينا بالفعل حوالي 20-25 ٪ من عمليات الإلغاء في باريس بين السياح الدوليين، ولن أتفاجأ إذا كانت هذه هي نفس الأرقام بالنسبة لفرنسا بأكملها".

وأضاف أن الأحداث يمكن أن تؤثر على الألعاب الأولمبية في عام 2024 في باريس.

وقال فرانسوا: "مثل هذه الحوادث تخيف السياح الأمريكيين، نفس الشيء مع اليابانيين. تاريخيا، هاتان المجموعتان من العملاء الأكثر حساسية لقضايا الأمان”.

وأشار رئيس مكتب السياحة في باريس، إلى أن “الأمريكيين، على وجه الخصوص، غالبا ما يكونون أقل اطلاعا من غيرهم".

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وأوضح جان فرانسوا، أن انخفاض عدد السياح الأمريكيين سيكون مؤلما لقطاع السياحة، حيث يحلون محل السياح الروس والصينيين الذين لم يعودوا يأتون.

باريس فرنسا احتجاجات فرنسا

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