عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بلد الفوضى.. أحمد موسى: الفرنسيون سرقوا الرادارات من الشوارع |فيديو

صدى البلد

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو لعملية سرقة رادار من أحد الشوارع الفرنسية وشحنه في سيارة، في ظل الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا والتي أدت إلى أعمال شغب وتخريب وإشعال للنيران، وذلك منذ إطلاق الشرطة النار على المراهق نائل الذي يبلغ من العمر 17 عاما.

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الوضع الأمني المنفلت في فرنسا وانتشار الفوضى دفع بعض المواطنين إلى سرقة رادار، رغم أنهم ليسوا بحاجة إلى استخدامه ومن الصعب بيعه.

أردف أحمد موسى، أنّ فرنسا تشهد أعمال شغب وحرق للممتلكات العامة والخاصة وتحطيم المنشآت والسيارات الفرنسية، لافتا إلى أن السياحة هي الخاسر الأول في باريس.

واختتم الإعلامي أحمد موسى بالإشارة إلى أن الشرطة الفرنسية تقوم بسحل وضرب والمتظاهرين والأطفال والنساء في الشوارع وأصبحت فرنسا بلدا للفوضى: «مش عاوز دولة بعد كده تتكلم عن حقوق الإنسان كل بلد يتحدث عن نفسه فقط، فرنسا صدعتنا أنها بلد الديمقراطية والحرية ودلوقتي الشرطة تسحل المتظاهرين».
 

أحمد موسى الاحتجاجات الديمقراطية الرادارات الشوارع الفرنسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم يفجر مفاجأة حول امتحان الكيمياء للثانوية العامة

فضيحة .. أحمد سعد ومنظمة حفلته بتونس يتبادلان الألفاظ على الهواء.. فيديو

الحزن ضيع صوتها.. مذيعة شهيرة فقدت النطق لسبب نفسي وهذه روشتة العلاج

نموذج إجابة امتحان الفيزياء 2023 .. خبر عاجل بشأنه الآن

للتخفيف عن المواطنين.. أحمد موسى يناشد الحكومة هذا الأمر على الهواء

على طريقة إمام عاشور.. خالد الغندور يسخر من انتقال رمضان صبحي للأهلي

اخرسي.. أحمد سعد يهين منظمة حفلته بعد تقاضيه 80 ألف دولار في ساعة غنا| القصة الكاملة

كلمة واحدة أغضبت التوانسة.. هل أخطأ أحمد سعد عندما قال لمنظمة الحفل اسكتي؟

ترشيحاتنا

كم نقطة تفصل الأهلي عن اللقب رقم 43 في تاريخه؟

القومي لحقوق الإنسان: مصر شهدت نقلة غير مسبوقة بالملف بعد 30 يونيو

سيطرة كاملة.. تحرك عاجل من بوتين ضد مجموعة فاجنر

تفاصيل إضافة 28 قاطرة جديدة لأسطول قناة السويس

جاك دورسي يخرج عن صمته ويعقب على قرارات إيلون ماسك بتقييد مشاهدة التغريدات

بعد فوزه بجائزة الدولة التقديرية بالعلوم .. عبد الحارث: كنت في منتهى السعادة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفالات ثقافة بني سويف بذكرى ثورة 30 يونيو|صور

أهمها التوت.. تعرف على الأطعمة التي تخفض ضغط الدم

رجعت في كلامها.. لن تتوقع ما فعلته رضوى الشربيني بعد تصريح الخروف

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء جوز الهند؟

فيديو

ناقد: ياسمين صبري مشروع فتاة أحلام ولكنها لا تملك القدرة على تقديم الكوميديا

حادثة تثير الدهشة والعجب.. جزائري يستعيد بصره وهو ساجد

فرصة ما تتعوضش.. الإسكان: طرح شقق جديدة بالتقسيط في 4 مدن

أنا حي.. فيس بوك يعلن وفاة فنان مصري وهو على قيد الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ