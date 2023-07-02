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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الجالية المصرية بـ باريس: أعمال تخريب تحدث في فرنسا الآن

صدى البلد

أكّد صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في فرنسا، أن ما حدث في مصر من تخريب خلال 2011 يحدث الآن في فرنسا بعد مقتل المراهق نائل على يد الشرطة الفرنسية، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حافظ على أمن وأمان الوطن.

أضاف فرهود، في مداخلة هاتفية من فرنسا مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن أعمال التخريب مستمرة في فرنسا وحجم العنف تخطى ما حدث في مصر عام 2011، مضيفا: «أفخر بالقوات المسلحة المصرية ودورها في حماية مصر من الأعداء».

أردف رئيس الجالية المصرية في فرنسا، أنه لا يوجد قرار جريء يحمي فرنسا من النهب والسرقة، وكل المدن الفرنسية تتعرض للتخريب والسرقة والنهب.

واختتم صالح فرهود بالإشارة إلى أنّه فات الأوان في فرنسا حاليا بشأن اتخاذ أي قرارات لمواجهة أعمال العنف، لأنّ الحزام الأمني انفرط، وهناك حالة من الانفلات الأمني في المدن الفرنسية الكبرى.

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