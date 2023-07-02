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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الألقاب.. أول تعليق من ميندي بعد انضمامه إلى أهلي جدة

ميندي
ميندي

علق الحارس السنغالي إدوارد ميندي، على انضمامه إلى صفوف فريق أهلي جدة السعودي، بعد رحيله عن صفوف تشيلسي الإنجليزي.

وقال ميندي في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية للنادي: “أعتقد أن الدوري السعودي للمحترفين يصبح أفضل، نستطيع أن نرى كل الأسماء الكبيرة التي تأتي، وأنا متأكد أن نجومًا آخرين سيصلون قريبًا”.

وتابع: “أن أكون جزءاً من ناد تاريخي مثل الأهلي فهو امتياز وشرف كبير، عندما تواصل معي بدأت بمشاهدة بعض الفيديوهات عبر يوتيوب ورأيت الأجواء الرائعة للجماهير في مدرجات الملعب”.

وأضاف: “أعتقد عندما تلعب كرة القدم على أعلى المستويات كلاعب ما تحتاجه هو مثل هذه الأجواء، أنا طموح وأعرف أن هذا النادي طموح جداً، لذلك كان الانضمام له بالنسبة لي واضحًا وطبيعيًا”.

واختتم: “الحصول على الألقاب والفوز دائمًا أسعى له، لا يسعني الانتظار حتى أبدأ وأن أشاهدكم جميعًا في الملعب”.

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