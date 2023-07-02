ميدفيديف: نهاية العالم النووية ليست ممكنة فحسب بل محتملة أيضا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، اليوم الأحد، إن السلطات في روسيا أثبتت قوتها واستقرارها في مواجهة التمرد وكان الشعب مع بوتين.

وأضاف ميدفيديف في تصريحات له، أن الحديث عن عزلة روسيا كذب، لأن علاقاتنا تتطور مع آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية بأنشطة كبيرة وكثيرة.

وأشار ميدفيديف إلى أنه على روسيا تعليق العلاقات الدبلوماسية مع فنلندا وبولندا ودول البلطيق وبريطانيا، لافتا إلى أن موسكو ستظل مستعدة للبحث عن حلول وسط ومعقولة للخروج من مرحلة المواجهة الكاملة مع الغرب.

وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، على أن نهاية العالم النووية ليست ممكنة فحسب، بل محتملة أيضا.

وفي وقت سابق، دعا ميدفيديف، المواطنين الروس إلى الالتفاف والتجمع حول الرئيس فلاديمير بوتين.

وأكد على أن التمرد الذي قامت به قوات فاجنر هو عملية مدروسة والغرض منها السيطرة على روسيا.

وأضاف: "الآن أهم شيء لهزيمة الأعداء الخارجيين والداخليين المتعطشين لتمزيق وطننا الأم، لإنقاذ دولتنا هو الالتفاف حول الرئيس ، الذي هو القائد الأعلى فقط للقوات المسلحة في البلاد.