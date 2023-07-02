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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الفاتيكان: لا خطة لبدء محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا

الفاتيكان
الفاتيكان

قال مبعوث الفاتيكان للسلام، الكاردينال ماتيو زوبي، الذي زار موسكو هذا الأسبوع، إن الفاتيكان ليس لديه حتى الآن خطة للمساعدة في بدء المحادثات بشأن أوكرانيا لكنها تركز على المبادرات الإنسانية.

وأوضح المبعوث البابوي في تصريحات له اليوم الأحد: "في الأيام المقبلة، وتحت إشراف البابا فرانسيس ومعه سنفكر فيما سمعناه في موسكو خلال الزيارة. لهذا السبب حتى الآن ليس لدينا خطة سلام أو وساطة يمكن أن تعزز بدء المحادثات بين روسيا وأوكرانيا. 

وزار الكاردينال زوبي، رئيس مؤتمر الأساقفة الإيطاليين ورئيس أساقفة بولونيا، موسكو يومي 28 و29 يونيو الماضي.

وخلال الزيارة التقى زوبي مع بطريرك موسكو، ومساعد الرئيس للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف، وأمين المظالم المعني بحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا.

وبحسب المكتب الصحفي للكرسي الرسولي، فإن الهدف الرئيسي من زيارة كان تشجيع الإيماءات الإنسانية، التي يمكن أن تسهم في تسهيل حل الوضع المأساوي الحالي وإيجاد سبل لتحقيق سلام عادل.

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