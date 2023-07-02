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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كم نقطة تفصل الأهلي عن اللقب رقم 43 في تاريخه؟

صدى البلد

انتهت مباراة الأهلي وفيوتشر، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في اللقاء المؤجل بينهما، من الجولة 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 69 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف برصيد 67، مع وجود 4 مباريات مؤجلة للأحمر.

كم نقطة تفصل الأهلي عن اللقب رقم 43 في تاريخه؟

يحتاج فريق الأهلي للفوز على الإسماعيلي والاتحاد السكندري والزمالك (الـ 3 مباريات المقبلة له) ليصل إلى النقطة 78 ليتوج بالدوري رسميًا دون النظر لمنافسيه.

أو يتعادل الأهلي في مباراتين ويفوز في مثلهما في المباريات السبع المتبقية للمارد الأحمر في الدوري، لكي يرفع اللقب رقم 43 في تاريخه.

ومن الممكن حسم النادي الأهلي للقب الدوري في حالة فوزه بالمباراتين المقبلتين مع تعثر فريق بيراميدز (أقرب منافسيه).

الأهلى فيوتشر الدوري المصري الممتاز ترتيب الدوري المصرى الدوري المصري

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