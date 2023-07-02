أسامة ربيع: كل سفن بترول العالم تمر من قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، إن قناة السويس لديها خدمة إصلاح وبناء السفن بأعلى قدر من الكفاءة والخبرة، لافتا إلى أنّ الحوض البحري العائم نقلة نوعية لترسانة بورسعيد ورفع قدرات الإنقاذ.

وأعلن ربيع عبور أحدث سفينة حاويات بالعالم في أولى رحلاتها البحرية بقناة السويس. كما أن كل سفن البترول بالعالم تعبر من قناة السويس، مؤكدا زيادة في عبور حاويات البترول بنسبة 17%.

وأضاف أسامة ربيع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"ـ:"الحوض العائم قدرته 35 ألف طن ويمثل نقلة نوعية لترسانة بورسعيد، ويساعد على تنويع مصادر دخل القناة، لافتا إلى أن الأطقم المصرية تعاملت بحرفية شديدة لإصلاح السفن التي تتعرض لأي أعطال في القناة.