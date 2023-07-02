نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: الأزمات ستنتهي بنظام عالمي جديد

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، اليوم الأحد، إن المخرج من الأزمة العالمية الحالية هو تشكيل نظام عالمي جديد يأخذ في الاعتبار مصالح جميع البلدان.

وأضاف ميدفيديف في مقال صحفي له، أن هناك مواجهة بين الدول الغربية وبقية العالم، لافتا إلى أن إحدى الطرق التي قد يتطور بها الوضع في المستقبل هي حرب عالمية ثالثة.

وتابع: "هناك طريقة أخرى لحل هذا التناقض التام وهي إيجاد أصعب الحلول التوفيقية لفترة طويلة، وتشكيل نظام عالمي جديد قائم على الاحترام يقوم على توازن مصالح جميع البلدان".

وأشار إلى أن النظام الحالي سئ السمعة القائم على القواعد، والذي لا يمكن أن يؤدي إلا إلى رد فعل التقيؤ في أي دولة مستقلة عن الولايات المتحدة.

وأضاف: "سيتعين علينا أن نتواصل كثيرا ونتسامح مع الكثير ونتحلى بضبط النفس ونناقش تماما ونعود إليها مرة أخرى، ولكن على المدى الطويل سنخلق خطوط عريضة دولية لعالم القرن الحادي والعشرين المتكافئ والآمن، ولكن سوف يستغرق الأمر سنوات، وربما عقودًا لكنه بالتأكيد أفضل من الموت معًا في يوم نهاية العالم".