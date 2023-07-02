عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: الأزمات ستنتهي بنظام عالمي جديد

نائب رئيس مجلس الأمن
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، اليوم الأحد، إن المخرج من الأزمة العالمية الحالية هو تشكيل نظام عالمي جديد يأخذ في الاعتبار مصالح جميع البلدان.

وأضاف ميدفيديف في مقال صحفي له، أن هناك مواجهة بين الدول الغربية وبقية العالم، لافتا إلى أن إحدى الطرق التي قد يتطور بها الوضع في المستقبل هي حرب عالمية ثالثة.

وتابع: "هناك طريقة أخرى لحل هذا التناقض التام وهي إيجاد أصعب الحلول التوفيقية لفترة طويلة، وتشكيل نظام عالمي جديد قائم على الاحترام يقوم على توازن مصالح جميع البلدان". 

وأشار إلى أن النظام الحالي سئ السمعة القائم على القواعد، والذي لا يمكن أن يؤدي إلا إلى رد فعل التقيؤ في أي دولة مستقلة عن الولايات المتحدة.

وأضاف: "سيتعين علينا أن نتواصل كثيرا ونتسامح مع الكثير ونتحلى بضبط النفس ونناقش تماما ونعود إليها مرة أخرى، ولكن على المدى الطويل سنخلق خطوط عريضة دولية لعالم القرن الحادي والعشرين المتكافئ والآمن، ولكن سوف يستغرق الأمر سنوات، وربما عقودًا لكنه بالتأكيد أفضل من الموت معًا في يوم نهاية العالم".

روسيا: التسويات المعقولة مع الغرب ممكنة في هذه الحالة فقط

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف نظام عالمي جديد الولايات المتحدة روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم يفجر مفاجأة حول امتحان الكيمياء للثانوية العامة

كم نقطة تفصل الأهلي عن اللقب رقم 43 في تاريخه؟

نموذج إجابة امتحان الفيزياء 2023 .. خبر عاجل بشأنه الآن

على طريقة إمام عاشور.. خالد الغندور يسخر من انتقال رمضان صبحي للأهلي

سيطرة كاملة.. تحرك عاجل من بوتين ضد مجموعة فاجنر

الحزن ضيع صوتها.. مذيعة شهيرة فقدت النطق لسبب نفسي وهذه روشتة العلاج

للتخفيف عن المواطنين.. أحمد موسى يناشد الحكومة هذا الأمر على الهواء

اخرسي.. أحمد سعد يهين منظمة حفلته بعد تقاضيه 80 ألف دولار في ساعة غنا| القصة الكاملة

موضوعات متعلقة

روسيا: التسويات المعقولة مع الغرب ممكنة في هذه الحالة فقط

إعلان صادم.. تحذير عاجل لـ روسيا من نهاية العالم النووية

غير مبشر.. إعلان صادم من روسيا بشأن التوصل إلي تسوية مع الغرب

الفاتيكان: لا خطة لبدء محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا

ترشيحاتنا

لحظة مغادرة رئيس الوزراء للأراضي السعودية عقب اتمام مناسك الحج.. فيديو

مصدر امنى : مرتكب حادث تصادم القاهرة الجديدة ليس ضابط شرطة

أخبار التوك شو ..أحمد موسى يناشد الحكومة بهذا الأمر ويحذر هؤلاء علي الهواء..وتفاصيل إضافة 28 قاطرة جديدة لأسطول قناة السويس

أحمد عاطف: لعبنا للفوز على الأهلي.. وهدفي في شباك الشناوي صحيح

هتاف جماعي ورسالة للخطيب| فرمان من مدرجات الأهلي بشأن إمام عاشور

تطورات خطيرة بشأن هجوم أوكرانيا المضاد ضد روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفالات ثقافة بني سويف بذكرى ثورة 30 يونيو|صور

أهمها التوت.. تعرف على الأطعمة التي تخفض ضغط الدم

رجعت في كلامها.. لن تتوقع ما فعلته رضوى الشربيني بعد تصريح الخروف

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء جوز الهند؟

فيديو

ناقد: ياسمين صبري مشروع فتاة أحلام ولكنها لا تملك القدرة على تقديم الكوميديا

حادثة تثير الدهشة والعجب.. جزائري يستعيد بصره وهو ساجد

فرصة ما تتعوضش.. الإسكان: طرح شقق جديدة بالتقسيط في 4 مدن

أنا حي.. فيس بوك يعلن وفاة فنان مصري وهو على قيد الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ