خالد محجوب: رفضت طلب وكالتين لدول كبرى بأخذ نسخة لقضية اقتحام السجون

قال المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، إنه رفض طلب أكبر وكالتين من أمريكا وبريطانيا للحصول على صورة رسمية من قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادي النطرون، وذلك لأنهم دون صفة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه استمع لشهادة وزير الداخلية محمود وجدي وقتها، وقال في شهادته إن "مكتب الخارجية في غزة أخطرهم إبان فترة توليه وزارة الداخلية بوجود سيارات تابعة للشرطة المصرية في غزة".

الاتفاق مع جهات خارجية لتنفيذ العمليات واقتحام السجون

وتابع، أنه توصل إلى أن جهات مثل حركة حماس، وحزب الله، والجيش الإسلامي الفلسطيني، كان الاتفاق معهم لتنفيذ العمليات واقتحام السجون وتخريبها.

وأشار إلى أن الشيخ حسن نصر الله، خاطب الجيش المصري وطلب من الضباط الشرفاء بالإفراج عن أولادهم وهم جاءوا وأخرجوهم، مؤكدًا أن كل ما قيل أمام المحكمة كان صحيحًا.

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتّى 2 يوليو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.