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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السقا: نريد الحفاظ على المركز الثالث بالدوري ولن نفرط في أي لاعب.. فيديو

صدى البلد

أعرب عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، عن سعادته بالنتيجة الإيجابية التي حققها الفريق بتعادله مع الأهلي من دون أهداف، في الدوري المصري.

 

وقال السقا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج "الماتش"، عبر قناة "صدى البلد"، إن مباراة الأهلي وفيوتشر كانت ممتعة فنيًا من خارج الخطوط بين المديرين الفنيين.

وأضاف السقا: "نحن نريد الحفاظ على المركز الثالث في الوقت الذي يسعى فيه الأهلي لحسم لقب الدوري مبكرًا".

 

وتابع: "الأهم هو أننا قدمنا كرة ممتازة جدًا وتعاهدنا داخل النادي على تقديم مباراة جيدة أمام الأهلي".

وأشار السقا إلى أن التأهل الأفريقي للموسم الثاني على التوالي إنجاز كبير في ثاني مواسم فيوتشر في الدوري المصري

وهنأ عبد الظاهر السقا، علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر على نتيجة اللقاء، معتبرًا أنه وضع النادي في المسار الصحيح بفضل احترافيته.

وحول عروض الانتقال لأكثر من لاعب في الفريق لأندية أخرى، قال السقا: "نادي فيوتشر بدأ كنادي كبير، وسيستمر كبيرًا، وهناك اتفاق مع إدارة النادي من البداية على عدم التفريط في أي لاعب من القوام الأساسي للفريق".

وأكد السقا أن إدارة النادي أبلغتهم مؤخرًا أنه لن يتم التفريط في أي لاعب في قوام الفريق الأساسي.

وحول مسألة انتقاله محمد رضا بوبو للنادي الأهلي، أجاب السقا قائلًا: "لا يوجد أي شيء رسمي حتى الآن".

https://www.youtube.com/watch?v=RLOJHscEQAY

الأهلي وفيوتشر الأهلى الدوري المصري صدى البلد عبد الظاهر السقا

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