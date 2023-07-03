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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بكاش مايوه.. إيمان العاصي تستعرض إنوثتها على البحر| شاهد

إيمان العاصي
إيمان العاصي

تألقت الفنانة إيمان العاصي بأحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت بكاش مايوه مكشوف الصدر، بالون الأسود، وخطفت الأنظار بجمالها ورشاقتها في ظهور مميز.

إيمان العاصى وجعفر العمدة

ردت الفنانة إيمان العاصى على تصريحات الفنانة زينة بعد مشاركتهما معا فى مسلسل “جعفر العمدة” الذى قامببطولته كل من محمد رمضان ومى كساب وإخراج وتأليف محمد سامى.

 

وقالت إيمان العاصى، فى لقاء ببرنامج et بالعربى إن ما قالته زينة بشأن بطولتها للعمل فإنه من المعروف أن محمدرمضان هو بطل العمل سواء كان ذلك قوبل بالرفض أو الموافقة عليه.

 

وأضافت إيمان العاصى: “ليس هناك أى خلاف بينى وزينة ولكن كانت زينة منعزلة فى التصوير نظرا لأنها كانت تركزفى دورها فضلا عن أن طبيعة دورها على خلاف مع باقى نساء جعفر العمدة وبالتالى ليس هناك أى مشاكل بيننا”.

 

وتابعت إيمان العاصى: “أحب شخصية دلال لأنها شخصية قوية وتخطط لكل شيء ولا احب فيها الشر ولا أنظر لترتيباسمى على تتر العمل”.

 

كانت زينة خرجت بعدد من التصريحات التى تؤكد انها بطلة مسلسل “جعفر العمدة” وهو الأمر الذى تسبب فى إثارةالجدل.

“جعفر العمدة” الفنانة ايمان العاصي تستعرض انوثتها جلسة تصوير شخصية قوية علي البحر كاش مايوه محمد رمضان لقاء مكشوف الصدر

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