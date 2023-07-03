قارئة تستغيث بصدى البلد للبحث عن أبيها المتغيب من 2020

أرسلت القارئة هالة عيد تستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن ابيها المتغيب.

وقالت في استغاثتها ابي عيد حسانين متغيب من 29/9/2020حتي الان من سرياقوس بمحافظة القليوبية على من يتعرف عليه الرجاء الإتصال على رقم 01062870300.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.