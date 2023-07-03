بفستان أبيض.. نور إيهاب تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة نور إيهاب ، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا لها من أحدث جلسةتصوير.



وظهرت نور إيهاب بفستان أبيض بكم واحد، وتميز الفستان بطيات بسيطة، كما حددت خصرها، مما أبرز رشاقتهاوقوامها الممشوق، ومن الناحيه الجماليه اعتمدت علي المكياج الالون الناعمه وتسريحة شعرها المموجه علي اعلي،وحازت الصور على إعجاب المتابعين.

تفاصيل مسرحية ميمو

وانطلقت الاثنين الماضي 20 فبراير في العاصمة السعودية الرياض أول عروض المسرحية الفكاهية "ميمو" علىخشبةمسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد رياض سيتي ضمن فعاليات تقويم الرياض، وتستمر عروضها حتى الأولمنمارس 2023م.

ويجسد الشخصية الرئيسية في المسرحية النجم الكبير أحمد حلمي الذي يطل على جمهوره في العاصمة الرياضبعدغياب طويل عن المسرح امتد لأكثر من 20 عاما، من خلال أحداث المسرحية الكوميدية المليئة بالفكاهة والمواقفالساخرة.