الغرف التجارية العراقية: السعودية والإمارات خصصتا 6 مليارات دولار لدعم عملياتها التشغيلية

أعلن اتحاد الغرف التجارية العراقية، عن التوصل لاتفاق مع الإمارات والسعودية لتشكيل مجالس أعمال، فيما أشار إلى، أن السعودية والإمارات خصصتا 6 مليارات دولار لدعم عملياتها التشغيلية في العراق.

وقال رئيس الاتحاد، عبد الرزاق الزهيري إن "العراق لابد له من مواكبة العالم وتكوين مسيرة التجارة عالمياً، ومراعاة معايير البنك الدولي، ويكون لديه أتمتة كاملة في عملية دخول وخروج البضائع"، مشدداً "على ضرورة أن يكون هنالك برنامج كامل في الجمارك والمنافذ".

وأوضح، أن "دولة الإمارات وضعت في صندوقها 3 مليارات دولار وكذلك السعودية وضعت أيضاً 3 مليارات دولار لدعم عملياتها التشغيلية داخل العراق، سواء أكانت استثمارية أم تجارية"، مبيناً أن "هناك رغبة جيدة من البلدين للعمل داخل العراق".