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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نظير 24 مليونا.. بيع لاعب سموحة لنادي أوروبي

صدى البلد

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، انتقال لاعب بفريق كرة القدم مقابل مبلغ كبير، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.

وكتب: "سموحة يبيع لاعب كرة قدم لنادي اوربي كبير لم يسبق له الشراء من ناد مصري نظير ٢٤ مليون جنيه تقريبا".

ويذكر أنه قد أشاد فرج عامر رئيس نادي سموحة باللاعب إبراهيم عادل نجم منتخب مصر الأولمبي.

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك: أهم صفقة للاعب مصري يتمني الأهلي أن يعقدها هي إبراهيم عادل جناح فيوتشر ونجم منتخب الشباب.

أعلن المهندس فرج عامر عن تقدم كرة القدم للمصرية خلال الفترة القادمة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب فرج عامر: "كرة القدم سوف تتقدم كثيرا وتصبح اكثر اثارة واكثر اهدافا وستقضي على اسلوب اضاعة الوقت قريبا جدا ، عندما تطبق الڤيڤا القواعد الجديدة التي  أقرتها لتطوير كرة القدم وأهمها ايقاف الساعة عندما  يتوقف اللعب".

المهندس فرج عامر حسابه الشخصي على فيسبوك رئيس نادي سموحة فريق كرة القدم فرج عامر رئيس نادي سموحة

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