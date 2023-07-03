توقف عن تناوله فورا .. الكولا الدايت تسبب الموت المفاجئ

تحتوي الكوكاكولا والمشروبات السكرية الأخرى على نسبة عالية من السعرات الحرارية والسكر ، مما قد يؤدي إلى عدد من المشاكل الصحية. نظرًا لإعلانها على أنها كولا خالية من السكر أو السعرات الحرارية ، يختار الكثيرون فحم الكوك الدايت فهل الدايت صودا حقا أفضل خيار؟ في الواقع ، لا.

على الرغم من أن المشروبات الغازية الدايت وكولا لا تحتوي على السكر ، إلا أنها تحتوي على مكونات أخرى غير صحية. فيما يلي بعض المبررات للإقلاع عن فحم الكوك الدايت على الفور وفقا ل India.com

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زيادة الوزن: قد تعتقد أن فحم الكوك الدايت لن يضيف إلى عدد السعرات الحرارية ولكنه لن يساعدك على إنقاص الوزن. وفقًا لدراسة أجرتها جامعة تكساس ، كان محيط الخصر لدى أولئك الذين تناولوا صودا الدايت بشكل متكرر على مدى عقد من الزمان أكثر بنسبة 70 في المائة من أولئك الذين لم يستهلكوا صودا الدايت

النوبة القلبية: أظهرت الأبحاث أن شرب الدايت صودا بانتظام يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية. شملت الدراسة 2000 شخص لأكثر من 10 سنوات.



المحليات الصناعية: الكولا الدايت خالية من السكر وبدلاً من السكر تستخدم المحليات الصناعية لجعل المشروبات حلوة. أحد المحليات الصناعية هو الأسبارتام ، والذي يرتبط بأكثر من 90 من الآثار الجانبية بما في ذلك التعب المزمن والصداع والاكتئاب.

المواد الكيميائية الخطرة: بدلاً من الكراميل ، تضيف الصودا الدايت أو فحم الكوك تلوين الكراميل. تستخدم الحرارة لدمج الكبريتيت مع الأمونيا لإنتاج تلوين الكراميل. هاتان المادتان عند تسخينهما تنتج مواد مسرطنة معروفة كمنتجاتها الثانوية. كشفت الدراسات التي أجريت على الفئران والجرذان أن المركبات يمكن أن تؤدي إلى أورام الغدة الدرقية والرئة والكبد عند تناولها بتركيزات عالية.



هشاشة العظام: وفقًا لبحث أجرته جامعة تافتس ، فإن أي صودا تؤدي إلى تفاقم هشاشة العظام. وكشفت الدراسة أن كثافة المعادن في العظام بين النساء اللاتي يشربن الكحول كانت أقل بنسبة 4 في المائة من أولئك الذين يشربون المشروبات الصحية.

كثيرًا ما يستهلك الناس كميات كبيرة من الوجبات السريعة ويميلون إلى شرب فحم الكوك أو فحم الكوك الدايت. إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحتك ، فمن الأفضل أن تقصر تناول المشروبات على الماء وعصائر الفاكهة الطازجة.