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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بكاء وإغماءات.. معجزة إلهية في أحد مساجد الجزائر| لن تصدق ماذا حدث

صدى البلد

تناقل جزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ثاني أيام عيد الأضحى حادثة وصفت بـ"المعجزة الربانية" نادرة الحدوث بمسجد عمر بن عبدالعزيز بمحافظة تيارت غربي الجزائر.

وبحسب العربية نت فقد أظهر الفيديو المصور كهلاً جزائرياً يدعى "أحمد قداري" وهو يبكي ويصرخ بعد استعادته لبصره الذي فقده في المسجد نفسه منذ أكثر من عامين بعد سقوطه على رأسه ببيت الوضوء.

وقال أحمد" إنه توجه في ثاني أيام العيد كعادته إلى المسجد القريب من بيته لأداء صلاة المغرب، وأثناء السجود الأول من الركعة الثالثة سأل الله الفرج وفتح عينه فرأى الأرضية صفراء وهي لون سجاد المسجد.

وأضاف أنه أمسك بيد المصلي الذي كان بجانبه ونظر إليه ليتأكد أن بصره قد عاد إليه، إذ لم يصدق أنه يرى بوضوح كما كان سابقا.

وواصل أحمد: "عندما فرغت الصلاة سألني المصلي الذي أمسكت يده عن حالتي فأخبرته بأن بصري قد عاد إلي بعدما فقدته أكثر من سنتين كاملتين وبدأت بالبكاء إلى أن أغمي علي".

وبعدها قام المصلون بإعادتي إلى بيتي لرؤية عائلتي التي لم أرهم لأشهر طويلة رغم عيشي معهم في البيت نفسه.

وعبر ابن أحمد البالغ من العمر 10 سنوات عن فرحته الكبيرة بعودة النور إلى بصر والده، مؤكدا أن فرحته لا توصف.

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