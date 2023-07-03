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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسني يشاهد فيلم تاج مع الجمهور اليوم في السينما

بوستر فيلم تاج
بوستر فيلم تاج

أعلن الفنان تامر حسني مفاجأة لجمهوره، منذ قليل، وذلك بعد أيام من طرح فيلمه “تاج” للعرض في السينمات المصرية والعربية ضمن موسم عيد الأضحى. 

 

وكتب تامر حسني عبر حسابه على موقع فيسبوك:" حبايب قلبي اللي بعتولي كتير  امتى هنتفرج على الفيلم مع بعض زي كل سنه  ،، انتوا تؤمروا .. النهارده ان شاء الله هتفرج معاكم على فيلم تاج في سينما مول مصر".

 

 

وكان تامر حسني قد انشغل خلال الأيام الماضية بإحياء حفل غنائي له في الأردن، ما منعه من إقامة عرض خاص لفيلمه الجديد “تاج”، خلال إجازة عيد الأضحى. 

 

وحقق النجم تامر حسني إيرادات ضخمة؛ حيث حقق  ٢٦١ مليون جنيه كمجموع الايراد الداخلي و الخارجي بفيلم تاج في أربعة أيام فقط.

 

ونجح الفيلم نجاحا كبيرا في مصر وخارج مصر مما يدل على شعبية تامر الكبيرة.

 

كما حققت الأفلام في موسم عيد الأضحى إيرادات عالية، حيث يشهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم تاج للفنان تامر حسني وفيلم بيت الروبي للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم البعبع بطولة الفنان أمير كرارة.

تامر حسني فيلم تاج أجازة عيد الأضحى النجم تامر حسني السينمات المصرية

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