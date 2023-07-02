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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

261 مليون جنيه| تامر حسني يحقق إيرادات ضخمة بفيلم تاج

تاج
تاج

حقق النجم تامر حسني إيرادات ضخمة؛ حيث حقق  ٢٦١ مليون جنيه كمجموع الايراد الداخلي و الخارجي بفيلم تاج في أربعة أيام فقط.

 

ونجح الفيلم نجاحا كبيرا في مصر وخارج مصر مما يدل على شعبية تامر الكبيرة.

 

كما حققت الأفلام في موسم عيد الأضحى إيرادات عالية، حيث يشهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم تاج للفنان تامر حسني وفيلم بيت الروبي للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم البعبع بطولة الفنان أمير كرارة.

 

وبلغ إجمالي إيرادات الأفلام في شباك التذاكر بالسينما أمس السبت 1 يوليو الجاري، حوالي 21،572،182 جنيهًا، وذلك حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاءت إيرادات كالتالي :

فيلم بيت الروبي: 10،146،730 جنيهًا.

-فيلم تاج: 5،018،860 جنيهًا.

-فيلم البعبع: 4،233،454 جنيهًا.

-فيلم مستر إكس: 2،173،138 جنيهًا.

فيلم تاج:

فيلم تاج بطولة النجم تامر حسني ودينا الشربيني ومن اخراج سارة وفيق .
بيت الروبي :

ويعتبر فيلم بيت الروبي هو التعاون الأول الذى يجمع كريم عبد العزيز بالمخرج بيتر ميمي فى السينما والثالثة بوجه عام، وذلك بعدما قدم معه مسلسل "الاختيار" الجزء الثاني والجزء الثالث، وكان مقررا التعاون سوياً في مسلسل "الحشاشين" في رمضان المقبل، إلا أنه تم تأجيله لشهر رمضان 2024 حسبما أعلن كريم عبد العزيز بسبب أن العمل ضخم إنتاجياً ويحتاج إلى وقت كبير للتحضيرات.

البعبع:

فيلم البعبع يقوم ببطولته كل من أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن وإخراج حسين المنباوى وتدور أحداثه حول بلطجى يتوب عن الاجرام ويتعرض إلى عديد من المواقف الكوميدية.

تامر حسني تاج فيلم تاج

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