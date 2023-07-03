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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف الإمارات .. زلزال عنيف يضرب إندونيسيا .. ومقتل عنصر إطفاء في احتجاجات فرنسا

صدى البلد

تراجع حدة أعمال الشغب في أنحاء فرنسا

جمارك دبي تتعاون مع نظيرتها اليابانية فى ضبط 700 كيلو جرام من “الميثامفيتامين” المخدر


زلزال بقوة 6.2 درجة يهز إقليم بابوا بإندونيسيا

 

شغب فرنسا .. مقتل عنصر إطفاء وتوقيف 157 شخصاً وإحراق 297 سيارة

 

اهتمت الصحف الاماراتية اليوم الاثنين بعدة أحداث عالمية ومحلية.

جاء في صحيفة الوطن الإماراتية أن تراجعت حدة أعمال الشغب والعنف في فرنسا الليلة الماضية مقارنة بما يسبقها في الوقت الذي نشرت فيه الشرطة عشرات الآلاف من أفرادها في مدن بأنحاء البلاد بعد تشييع جثمان شاب تعود أصوله إلي الجزائر  قتل برصاص الشرطة مما أشعل فتيل اضطرابات بأنحاء البلاد.

وأرجأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة كانت مقررة إلى ألمانيا امس الأحد للتصدي لأسوأ أزمة تواجه حكمه منذ احتجاجات “السترات الصفراء” التي أصابت فرنسا بالشلل في أواخر عام 2018، حسبما أفادت رويترز.

وتصدي نحو 45 ألف شرطي إلى الاحتجاجات في الشوارع مع وحدات النخبة المتخصصة وعربات مدرعة وطائرات هليكوبتر لتعزيز الأمن في أكبر ثلاث مدن وهي باريس وليون ومارسيليا.

وكان الوضع أكثر هدوءا من الليالي الأربع السابقة على الرغم من وجود بعض التوتر في وسط باريس واشتباكات متفرقة في مدن مرسيليا ونيس وستراسبورج.

وكانت الاحتجاجات الأكثر صعوبة في مرسيليا حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مثيري شغب وخاضت اشتباكات مع شبان في محيط وسط المدينة في ساعة متأخرة من الليل.

ونقلت نفس الصحيفة العملية المشتركة التي قامت بها جمارك دبي و نظيرتها اليابانية ، حيث تمكّنت جمارك دبي و السلطات الجمركية في اليابان من ضبط ما يصل إلى 700 كيلوجرام من مسحوق “الميثامفيتامين” المخدر تقدر قيمتها بحوالي 310 ملايين دولار كانت مكدسة في ألواح محملة في سفينة شحن قادمة من إحدى الدول الآسيوية ووجهتها النهائية اليابان.

وتم ضبط سفينة الشحن والمواد المخدرة في ميناء طوكيو، وتعتبر هذه الضبطية ثاني أكبر كمية من المخدرات تتم مصادرتها في اليابان.

وتأتي هذه العملية المشتركة ضمن سلسلة من العمليات التي ساعدت فيها جمارك دبي دول أخرى نتج عنها ضبط كميات كبيرة من المخدرات.

وبدورها أشادت الإدارات الجمركية الدولية بالدور الحيوي والهام الذي تقوم به جمارك دبي في الحد من تهريب المخدرات عالمياً، وقدرتها على مواجهة المخاطر الجمركية على المستويين المحلي والعالمي في سبيل الحد من عمليات التهريب وإلحاق الضرر بالمجتمعات والشباب.

ونقلت صحيفة الإمارات اليوم، الزلزال الذي وقع في اندونيسيا ، حيث قالت وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزيائية في إندونيسيا إن زلزالا بقوة 6.2 درجة هز إقليم بابوا في أقصى شرق البلاد اليوم الاثنين، وإنه ليس من المحتمل حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).


وأضافت الوكالة أن الزلزال وقع على عمق 33 كيلومترا على اليابسة.


وقالت مصادر بالشرطة إن السكان في جايابورا عاصمة إقليم بابوا شعروا بالزلزال بقوة وإنه لم ترد أنباء بعد عن وقوع أضرار أو إصابات، بحسب وكالة رويترز.

ونقلت صحيفة الخليج تطورات الاحتجاجات في فرنسا، وقتل عنصر في فرق الإطفاء يبلغ الرابعة والعشرين في سان دوني قرب باريس، عندما كان يكافح حرائق أضرمت في سيارات ليل الاثنين.

وتواصلت أعمال الشغب لليلة السادسة على التوالي، حسب ما ذكر وزير الداخلية الفرنسي.

وكتب الوزير جيرالد دارمانان في تغريدة: «توفي العريف في كتيبة الإطفاء في باريس رغم تدخل زملائه السريع»، موضحاً أن الحادث وقع في مرأب تحت الأرض.

وتصدى نحو 45 ألف شرطي إلى الاحتجاجات في الشوارع مع وحدات النخبة المتخصصة وعربات مدرعة وطائرات هليكوبتر لتعزيز الأمن في أكبر ثلاث مدن وهي باريس وليون ومارسيليا.

وكان الوضع أكثر هدوءا من الليالي الأربع السابقة على الرغم من وجود بعض التوتر في وسط باريس واشتباكات متفرقة في مدن مرسيليا ونيس وستراسبورج.

وكانت الاحتجاجات الأكثر صعوبة في مرسيليا حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مثيري شغب وخاضت اشتباكات مع شبان في محيط وسط المدينة في ساعة متأخرة من الليل.

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