الناتو: لا مؤشرات على نية روسيا الدخول في حرب مباشرة مع حلف الشمال الأطلسي







قال رئيس لجنة الناتو العسكرية إن روسيا تستخدم 90% من قدراتها العسكرية في أوكرانيا، مؤكدا أن روسيا ستحتاج إلى وقت لإعادة تشكيل قواتها العسكرية.

وأضاف أنه لا مؤشرات على نية روسيا الدخول في حرب مباشرة مع حلف الشمال الأطلسي "الناتو".

ومن جانبه قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إن النشر المحتمل للأسلحة النووية في بولندا، قد يؤدي إلى استخدامها.

وأضاف في تصريحات لوكالة «تاس»، تعليقاً على رغبة بولندا، بشأن مشاركتها في برنامج الناتو حول الاستخدام المشترك للأسلحة النووية، قائلًا: «مع الأخذ في الاعتبار حقيقة احتواء القيادة البولندية فقط على المختلين عقليًا، فإن طلب نشر أسلحة نووية في بولندا يهدد باستخدامها فحسب».

وفي سياق أخر، اعترفت كييف، بعد شهر تقريبا من انطلاق هجومها المضاد، بأن القوات الروسية تتقدم في أربع مناطق على خط الجبهة في شرق البلاد، مؤكدة أن قواتها تحرز بعض التقدم في جنوب البلاد.

وكتبت نائبة وزير الدفاع غانا ماليار على قناتها في تطبيق تليجرام أن "معارك ضارية تدور في كل مكان.. الوضع معقد".

وأضافت أن القوات الأوكرانية تتقدم من جهتها في منطقة واحدة في شرق البلاد ومنطقتين في جنوبها، بحسب وكالة "رويترز ".

وأوضحت أن القوات الروسية تتقدم في مناطق أفدييفكا وماريينكا وليمان. وأيضاً في قطاع سفاتوفو".