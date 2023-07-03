إعلان عاجل من السعودية بشأن إنتاج البترول

أعلن مصدرٌ مسئول في وزارة الطاقة السعودية أن المملكة ستقوم بتمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الجاري لشهر آخر.

ويشمل التمديد شهر أغسطس مع إمكانية تمديده مرة أخري، وبذلك يكون إنتاج المملكة في شهر أغسطس 2023م ما يقارب 9 مليون برميل يوميًا، حسبما افادت كالة الأنباء السعودية.

وأوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في أبريل 2023م .



وأكد المصدر أن هذا التخفيض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.