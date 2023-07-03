عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل من السعودية بشأن إنتاج البترول

صدى البلد

أعلن مصدرٌ مسئول في وزارة الطاقة السعودية أن المملكة ستقوم بتمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الجاري لشهر آخر.

ويشمل التمديد شهر أغسطس مع إمكانية تمديده مرة أخري، وبذلك يكون إنتاج المملكة في شهر أغسطس 2023م ما يقارب 9 مليون برميل يوميًا، حسبما افادت كالة الأنباء السعودية.

الصحة العالمية تشيد بجهود المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج

وأوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في أبريل 2023م .


وأكد المصدر أن هذا التخفيض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة بطل مسلسل الاختيار .. وتشييع الجنازة من مسجد الحصري

لم يتحمل رحيل والدته.. آخر ما كتبه الفنان الشاب أحمد قنديل قبل وفاته

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم|التعليم تستعد لإعلانها عبر هذا الرابط

كشف نبأ مهمًا عن بن شرقي.. شوبير يعلن مفاجأة بشأن طارق حامد

الفراخ تبدأ من 55 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد العيد

وحش جدا| هجوم عنيف من شوبير على نجم الأهلي بعد التعادل أمام فيوتشر

احذر .. بطاقتك الشخصية تغرمك 350 جنيها في هذه الحالات| تفاصيل

مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة بصحراوي البحيرة

ترشيحاتنا

المعدن الأصفر يتهاوى.. انخفاض كبير في أسعار الذهب عالميا

روسيا تستعين بـ مصر والجزائر لإنشاء محطة للفضاء .. تفاصيل

لطلاب الثانوية العامة 2023.. بدائل لكليات القمة تلبى احتياجات سوق العمل

منخفض الهند الموسمي.. موجة حارة تضرب البلاد حتى نهاية الأسبوع.. تفاصيل

معجزة إلهية.. جزائري يستعيد بصره أثناء الصلاة بعد فشل الأطباء في علاجه

بتراجع 1100 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 3 يوليو 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب إصابة الأطفال بحمو النيل وطرق الوقاية والعلاج

مع ارتفاع درجات الحرارة.. نصائح لتجنب الإجهاد والجفاف

احذروا المكملات الغذائية.. وفاة لاعب كمال أجسام شهير

توقف عن تناوله فورا .. الكولا الدايت تسبب الموت المفاجئ

فيديو

سطلانة ريال مدريد.. كيف وصلت الأغنية المصرية الأشهر إلى النادي الملكي| فيديوجراف

الزعل يعمل أكتر من كدة.. القصة الكاملة لفقدان المذيعة أميمة بدري النطق بشكل مفاجئ «فيديوجراف»

ناقد: ياسمين صبري مشروع فتاة أحلام ولكنها لا تملك القدرة على تقديم الكوميديا

حادثة تثير الدهشة والعجب.. جزائري يستعيد بصره وهو ساجد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ