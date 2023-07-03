أحمد حسن يكشف مصير بلحاج مع الزمالك

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن مصير اللاعب أحمد بلحاج مع نادي الزمالك.

وكتب عبر فيسبوك: “الزمالك يستقر على عدم شراء عقد أحمد بلحاج من أسوان ورحيله بنهاية الإعارة”.

وكان الزمالك حصل على اللاعب على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر قادما من أسوان، مقابل 5 ملايين جنيه، مع وضع بند نية الشراء مقابل 10 ملايين جنيه، إلا أن الزمالك قرر عدم تفعيل العقد.

وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن مواصلة المغربي أحمد بلحاج لاعب وسط الزمالك والمعار إليه من نادي أسوان غيابه عن المران.

وأشار المصدر إلى انقطاع اللاعب عن التدريبات منذ عودة الفريق الأبيض للتدريبات، عقب مباراة غزل المحلة في الدوري المصري ، وتغيب عن مران السبت قبل أن يؤكد الموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن اللاعب غاب بسبب عدم العودة من بلاده بسبب قضاء إجازة عيد الأضحى.