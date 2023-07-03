عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية: 8 شهداء و50 جريحاً حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنين

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ظهر اليوم الإثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 8 شهداء، وإصابة 50 آخرين بينهم 10 بحالة الخطر.

وكانت طائرات الاحتلال قد استهدفت بالصواريخ عدة مواقع داخل مخيم جنين وعلى أطرافه.

وفي أعقاب عملية القصف، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية مدرعة مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة على المخيم، ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.

وقال موقع (والا) العبري، أن أكثر من 1000 جندي يشاركون في عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات جديدة نحو المدينة .

وأضاف الموقع أن الجنود موزعين على عدد من وحدات المستعربين والكوماندوز والهندسة والاستخبارات والشاباك والإنقاذ 669 والإدارة المدنية.

وزارة الصحة الفلسطينية حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي جنين مدينة جنين اقتحام جنين الجيش الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة بطل مسلسل الاختيار .. وتشييع الجنازة من مسجد الحصري

لم يتحمل رحيل والدته.. آخر ما كتبه الفنان الشاب أحمد قنديل قبل وفاته

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم|التعليم تستعد لإعلانها عبر هذا الرابط

الفراخ تبدأ من 55 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد العيد

كشف نبأ مهمًا عن بن شرقي.. شوبير يعلن مفاجأة بشأن طارق حامد

مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة بصحراوي البحيرة

قرار مفاجئ من ليفربول يمنح صلاح الضوء الأخضر| هل يرحل أبو مكة؟

وحش جدا| هجوم عنيف من شوبير على نجم الأهلي بعد التعادل أمام فيوتشر

ترشيحاتنا

روسيا السبب.. سر زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية إلى الصين رغم العداء

روسيا: أمريكا تستعد لعملية استفزازية لتعطيل التطبيع العربي السوري

تحذير خطير من إيطاليا بشأن تداعيات أحداث العنف في فرنسا

ارتفاع عدد ضحايا حادث إدفو - مرسى علم لـ 45 شخصا

تحرّك في الزمالك لـ تجديد عقد محمد صبحي

سند الخير| كيف غيّرت التنمية المحلية حياة ومعيشة الأكثر احتياجا في 9 سنوات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابتكار قفاز يساعد على إعادة تعلم العزف على البيانو في هذه الحالة

غير مكلفة ومفيدة.. طريقة عمل مكرونة بالخضار

لأصحاب الذكاء المرتفع.. هل عثرت على وجه المرأة في 9 ثوان؟

بعد وفاة اللاعب جو ليندنر.. ماذا يحدث للجسم بسبب المكملات الغذائية؟

فيديو

سطلانة ريال مدريد.. كيف وصلت الأغنية المصرية الأشهر إلى النادي الملكي| فيديوجراف

الزعل يعمل أكتر من كدة.. القصة الكاملة لفقدان المذيعة أميمة بدري النطق بشكل مفاجئ «فيديوجراف»

ناقد: ياسمين صبري مشروع فتاة أحلام ولكنها لا تملك القدرة على تقديم الكوميديا

حادثة تثير الدهشة والعجب.. جزائري يستعيد بصره وهو ساجد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ