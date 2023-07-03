بيان عاجل من الكويت بشأن حدودها مع السعودية وإيران

أكد مصدر مسئول في وزارة الخارجية الكويتية أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية والتي لهما وحدهما حقوقاً خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة.

وأضافت الخارجية أن دولة الكويت تجدد دعوتها للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني.

وفي سياق آخر استدعى نائب وزير الخارجية الكويتي السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، سفيرة السويد ليزلوت أندرسون، المقيمة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة والمحالة إلى دولة الكويت، وذلك بناء على تعليمات مباشرة من وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، على خلفية قيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم في يوم الأربعاء الماضي.

وقام نائب وزير الخارجية الكويتي بتسليم السفيرة السويدية مذكرة احتجاج رسمية تتضمن إدانة واستنكار دولة الكويت لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف بـ استوكهولم.