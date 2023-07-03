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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان قرية بهناى بالمنوفية يشكون من نقص خدمات الاتصالات والإنترنت

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أرسل القارئ محمد عاشور شكواه لخدمة ببنت الناس بموقع صدي البلد متضررا من عدم وجود تلفونات أرضي بقريته مما يتسبب في حرمان أهل القرية من الإنترنت .

وقال في شكواه نعاني نحن المواطنين سكان قرية بهناي مركز الباجور بمحافظة المنوفية من عدم وجود بوكس الخطوط الارضية او بنية تحتية لخطوط النت والتليفونات الارضية بالمنطقة التي نسكن بها ، و تمت الموافقه لنا علي تركيب الكبلات من سنترال شبين الكوم بالموافقه علي صدور ثلاث اكواد لعدد ثلاث مناطق بقريه بهناي مركز الباجور لتزويدهم بكبلات الفايبر من اجل توفير التليفونات الارضيه لجميع المناطق بالقرية اول هذه الاكواد تم صدور قرار من سنه ونصف لمنطقة طريق المقابر واخرها التكويد الصادر بتاريخ 2021/11/15لمنطقه عزبه الحمصي والمناطق التلاثه هي: طريق المقابر مرورا بمنطقه السلخنه وطريق بهناي بير شمس حتي مضخ مرضخ ومنطقه مصرف ام خليفه بدايتاً من قريه اسريجه حتي قريه ابو سلطان وعزبه الحمصي طريق عزبه ابو عامر وقد تم ارسال رساله من الشركه المصريه للاتصالات بتاريخ
2020/12/25 لتركيب الكابلات في نهايه شهر مارس 2021 إلي الان لم تقوم الشركه بمد هذه الكابلات وأن المسئولين في السنترال يقولون لنا لا يوجد كابلات في الشركه .

فنرجو من السادة المسؤولين عمل اللازم مع ان الموضوع هام جداً لابنائنا الطلبه في جميع المراحل التعليم المختلفه فنرجو بحث هذه الشكوي والعمل علي حلها مع الشركه وتوصيل الخدمه إلي سكان هذه المنطقه ،شاكرين ومقدرين حسن تعاونكم معنا وعملكم الدائم لتذليل الصعاب لخدمه المواطنين حفظكم الله للتواصل مع مقدم الشكوي محمد عاشور محمد شاهين تلفون رقم 01004327928


ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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