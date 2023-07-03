سكان قرية بهناى بالمنوفية يشكون من نقص خدمات الاتصالات والإنترنت

أرسل القارئ محمد عاشور شكواه لخدمة ببنت الناس بموقع صدي البلد متضررا من عدم وجود تلفونات أرضي بقريته مما يتسبب في حرمان أهل القرية من الإنترنت .

وقال في شكواه نعاني نحن المواطنين سكان قرية بهناي مركز الباجور بمحافظة المنوفية من عدم وجود بوكس الخطوط الارضية او بنية تحتية لخطوط النت والتليفونات الارضية بالمنطقة التي نسكن بها ، و تمت الموافقه لنا علي تركيب الكبلات من سنترال شبين الكوم بالموافقه علي صدور ثلاث اكواد لعدد ثلاث مناطق بقريه بهناي مركز الباجور لتزويدهم بكبلات الفايبر من اجل توفير التليفونات الارضيه لجميع المناطق بالقرية اول هذه الاكواد تم صدور قرار من سنه ونصف لمنطقة طريق المقابر واخرها التكويد الصادر بتاريخ 2021/11/15لمنطقه عزبه الحمصي والمناطق التلاثه هي: طريق المقابر مرورا بمنطقه السلخنه وطريق بهناي بير شمس حتي مضخ مرضخ ومنطقه مصرف ام خليفه بدايتاً من قريه اسريجه حتي قريه ابو سلطان وعزبه الحمصي طريق عزبه ابو عامر وقد تم ارسال رساله من الشركه المصريه للاتصالات بتاريخ

2020/12/25 لتركيب الكابلات في نهايه شهر مارس 2021 إلي الان لم تقوم الشركه بمد هذه الكابلات وأن المسئولين في السنترال يقولون لنا لا يوجد كابلات في الشركه .

فنرجو من السادة المسؤولين عمل اللازم مع ان الموضوع هام جداً لابنائنا الطلبه في جميع المراحل التعليم المختلفه فنرجو بحث هذه الشكوي والعمل علي حلها مع الشركه وتوصيل الخدمه إلي سكان هذه المنطقه ،شاكرين ومقدرين حسن تعاونكم معنا وعملكم الدائم لتذليل الصعاب لخدمه المواطنين حفظكم الله للتواصل مع مقدم الشكوي محمد عاشور محمد شاهين تلفون رقم 01004327928



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