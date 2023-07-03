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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان حلوان يشكون من تهالك فواصل الكباري على طريق الأوتوستراد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أرسل القارئ أحمد فارس شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من فواصل الكباري الموجودة علي طريق الأوتوستراد.

 

وقال في شكواه نعاني نحن سكان حلوان والمعادي المترددين علي طريق الأوتوستراد اتجاه حلوان من تهالك فواصل الكباري مما يسبب بحوادث وتلفيات للسيارات.

 

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بالمترددين علي الطريق وعدم حدوث كارثة إنسانية .

 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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