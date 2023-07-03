خلال العيد.. روبي تتألق في حفل غنائي جماهيري بمارينا دلتا | صور

تألقت النجمة روبي، بحفلها في قرية مارينا دلتا مساء أمس ، وحضر الحفل الآلاف من محبيها والحفل من تنظيم شركة سلاش ايفنتس لصاحبها منظم الحفلات إسلام لطفي ، وقام بتوجيه الشكر لها بنهاية الحفلة.

وقامت روبي، بغناء عدد من الأغاني منهم ليه بيداري كده، نمت ننة، حتة تانية، قلبي بلاستيك، وعدد آخر وكبير من أغانيها وسط تفاعل من الحضور.

من ناحية أخرى، عرض لروبي في رمضان 2023 مسلسل "حضرة العمدة"، وقدمت فيه دور أول امرأة في منصب العمدة، وتبدأ في مواجهة عدة صعوبات من المعترضين ومخالفي القانون في الصعيد، بالإضافة إلى مشاكلها النفسية التي نتجت عن مشاهدتها لزوجها وهو يلقى مصرعها.

ويشارك خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين الذى يصل عددهم لأكثر من 30 فنانا وفنانة فى مقدمتهم روبي، وسميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبد المغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي وأحمد رزق، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبد الله، ولطفى لبيب، وحسام داغر، وصولا عمر، وشيري أشرف، وأحمد أبو زيد، وإياد عيد.