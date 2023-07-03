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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رد فعل قوي.. أزمة خطيرة تهدد السويد بعد حادثة حرق القرآن

السويد
السويد

قالت صحيفة “ميليت” التركية، اليوم الإثنين، إن حرق نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم، ورد فعل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الحاد، يهدد فرص السويد بالانضمام إلى حلف شمال الاطلسي “الناتو” في أي وقت قريب.

وأوضحت “ميليت”، أن "العديد من المسؤولين الأتراك، بمن فيهم الرئيس رجب طيب أردوغان، ردوا بقوة على حرق المصحف أمام مسجد بالعاصمة السويدية ستوكهولم.. وأدى ذلك إلى تعريض فرص الدولة الاسكندنافية للانضمام المبكر إلى تحالف عسكري للخطر".


وتسبب تدنيس وحرق القرآن في ستوكهولم خلال الاحتفال بعيد الأضحى في ردود فعل واسعة بالعديد من دول العالم.

بعد احتضانه المصحف.. بوتين ينتفض مجددا من أجل القرآن

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وطالب العراق السلطات السويدية بتسليم المهاجر الذي ارتكب الإجراء لمحاكمته، بينما تجمع عشرات العراقيين يوم الخميس الماضي في احتجاج بالقرب من سفارة البلاد في بغداد.

وأدان الحادث أيضا كل من الجزائر وأفغانستان ومصر وإندونيسيا ولبنان وسوريا وتركيا وأوزبكستان والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.

السويد الناتو حلف شمال الأطلسي القرآن حرق القران

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