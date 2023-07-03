زي المطاعم .. أسهل طريقة لعمل طاجن البامية باللحم الضاني

يظل الأكل الشعبي متربعاً على عرش الأكلات المفضلة لدى المصريين، ويعتبر طاجن البامية باللحمة الضاني من أهم الأكلات التي تجيد المرأة المصرية طهيها بأكثر من طريقة.

ويعد طاجن البامية باللحمة الضاني من الأكلات المميزة التي تتواجد على المائدة خاصا في عيد الأضحى لأنه يتميز بمذاق شهي ولذيذ. نقدم طريقة عمل طاجن البامية باللحم الضأن زي المطاعم

طريقة عمل طاجن البامية باللحم الضأن:

مكونات طاجن البامية باللحم الضأني

لحم ضأن

بصل

ثوم مفروم

بامية

عصير طماطم

كزبرة خشنة

فلفل أخضر

ملح

فلفل أسود

كمون

ليمون

سمنة

طريقة تحضير طاجن البامية باللحم الضاني:

قومي بتسخين وعاء جيداً، ثم احضرى في الوعاء فيه قطع البصل ونصف كمية الثوم المفروم.

ضيفى الفلفل الأخضر إلى البصل والثوم، ثم ضيفى لهم قطع اللحم الضأن والفلفل الأسود.

انتظرى حتى تنزل المياه من اللحم وتدخل اللحم فى مرحلة “التشويح”، ثم قومى بتزويدها بالمياه حسب حاجتها.

قومى بوضع عصير الطماطم على الخليط، وضيفى الملح، وانتظرى قبل أن تدخل الصلصة فى مرحلة “التسبيك”.

قومى بوضع البامية الطازجة أو المجمدة، ثم ضعى قليل من الكمون.

احضرى باقى الكمية من الثوم المفروم وضعيها على البامية، ثم ضعى معها الكزبرة.

بعد أن تتأكدى أن البامية نضجت تماماً، قومى بوضعها فى طاجن، ثم ضعيها فى الفرن حتى تحصلى على اللون والشكل المميز.

يمكنك إضافة عصير الليمون قبل دخولها إلى الفرن، أو أثناء تناول الأكل حسب الرغبة