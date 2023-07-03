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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تايوان تجري تجارب صاروخية تزامنا مع زيارة وفد الكونجرس الأمريكي إلى تايبيه

صدى البلد

تايوان هي جزيرة تقع في شرق آسيا، وتحظى بحكم ذاتي منذ عام 1949، عندما انسحبت الحكومة الصينية القومية إليها بعد هزيمتها من قبل الحزب الشيوعي في الحرب الأهلية. 

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، وتهدد باستخدام القوة لإعادة ضمها إذا أعلنت استقلالها. وتحظى تايوان بدعم سياسي وعسكري من الولايات المتحدة، التي تعتبرها شريكا استراتيجيا وديمقراطية نموذجية في المنطقة.

التجارب الصاروخية

أجرت تايوان تجارب صاروخية في منطقة بالقرب من جزيرة بنغ هو، التابعة لها، في بحر الصين الجنوبي. وأطلقت تايوان صاروخين من نوع "هسونغ-2"، وهما صاروخان بالستيان قصير المدى، يستطيعان حمل رؤوس نووية أو تقليدية. وأفادت مصادر عسكرية أن التجارب كانت ناجحة، وأن الصاروخين أصابا أهدافهما على بعد 250 كيلومترا.

زيارة الوفد الأمريكي

في نفس الوقت، وصل إلي تايبيه، عاصمة تايوان، وفد من خمسة أعضاء في الكونغرس الأمريكي. وكانت زيارة الوفد غير معلنة مسبقا، وهي ثانية من نوعها خلال شهر، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في أول أغسطس. 

وقالت سفارة الولايات المتحدة في تايبيه إن "الوفد أتاح له فرصة لتبادل وجهات النظر مع نظرائه في تايوان حول مجموعة واسعة من القضايا ذات الأهمية لكل من الولايات المتحدة وتايوان".

رد الصين

وفقا لبعض التقارير، أرسلت الصين 30 طائرة حربية إلى منطقة الدفاع الجوي لتايوان في 31 مايو. بعد أن أجرت محاكاة ضربات جوية دقيقة لأهداف رئيسية في تايوان. وفي 19 مارس 2022، حركت الصين قطعاً حربية في اتجاه تايوان، بما في ذلك أحدث حاملة طائرات في الجيش الصيني. وفي 8 يونيو 2022، نشرت الصين 20 طائرة و14 سفينة حربية قرب تايوان.

وأرسلت الصين ثلاث سفن حربية ومروحية ومقاتلة إلى محيط تايوان في السابع من أبريل، بعد لقاء بين رئيسة تايوان ورئيس مجلس النواب الأمريكي. وفي الخامس من أبريل 2023، عبرت حاملة الطائرات الصينية شاندونغ مضيق تايوان باتجاه غرب المحيط الهادئ. وفي أغسطس 2022، أجرت الصين مناورات عسكرية غير مسبوقة في محيط تايوان، شاركت فيها 21 طائرة عسكرية و5 سفن حربية.

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