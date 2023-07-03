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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

غنية بالفيتامينات والمعادن.. أصابع التمر بالسمسم وجبة الاطفال المفضلة

صدى البلد

تعتبر أصابع التمر بالسمسم من المعجنات اللذيذة التي يحبها الكثير من الناس ويفضلون تناولها بجانب كوب من الشاي أو كوب من القهوة ،فالتمر يحتوي على نسبة عالية من الحديد والسمسم يحتوي علي الكالسيوم فيمكننا إعداد وصفة أصابع التمر بالسمسم الصحية في المنزل لإعطائها لأطفالنا حيث تحتاج أجسامهم للكثير من الفيتامينات والمعادن ويمكنك تقديم أصابع التمر على وجبة الفطار أو العشاء مع كوب من الحليب وتصبح وجبة متكاملة وسريعة.

لذلك نقدم اسهل طريقة لاعداد اصابع التمر بالسمسم وفقا لموقع foood.

مكونات أصابع التمر بالسمسم:

ربع كيلو من التمر
ملعقة صغيرة من الشطة البودرة
١٠٠ جرام من الفستق
ملعقة صغيرة من القرفة
ملعقة صغيرة من الزبدة
علبة عجين الرقاق
نصف كوب من السمسم

طريقة تحضير أصابع التمر بالسمسم:

نحضر طبق متوسط الحجم ونضع به التمر والزبدة والفستق والشطة ثم نبدأ بتقليب الخليط جيدا حتى يصبح الخليط متجانسا ومتماسكا.

– نضع عجين الرقاق على سطح أملس ثم نقوم بفردها جيدا ثم نضع به خليط التمر الذي قمنا بإعداده سابقا ثم نقوم بلف العجينة ونتركها جانبا حتى تخمر.

– نقوم بتقطيع العجينة التي قمنا بحشوها على شكل أصابع صغيرة ثم نقوم بوضعها في السمسم وبعد ذلك نحضر صينية متوسطة الحجم وتكون مبطنة بورق الزبدة .

– نقوم بتسخين الفرن مسبقا على درجة عالية ونتركه يسخن لبعض الوقت .

– ندخل الصينية إلى الفرن ويكون درجة حرارته ٢٠٠ درجة مئوية ونتركها لمدة ١٥ دقيقة حتى تنضج ويتحول لونها إلى اللون الذهبي .

– نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم نقوم بتقديمها مع كوب من الشاي او كوب من القهوة .

التمر أصابع التمر أصابع التمر بالسمسم طريقة تحضير أصابع التمر طريقة تحضير أصابع التمر بالسمسم

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