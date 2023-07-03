حسن الخاتمة .. وفاة مدير مدرسة بالقليوبية بعد أداء فريضة الحج

توفي الحاج عليان عفيفي السيسي مدير المدرسة التجارية بطوخ بالقليوبية سابقا ابن قرية العمار مركز طوخ عقب أداء فريضة الحج هذا العام ومن المقرر تشييع الجثمان في مكة المكرمة والصلاة عليه في المسجد الحرام ودفنه هناك.



وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي بقرية العمار مركز طوخ إلى دفتر عزاء في الراحل حيث وجه الأهالي التعازي في الفقيد، داعين الله له بالرحمة والمغفرة مقدمين العزاء لأسرته داعين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وقال محمد السيسي قريب الراحل أن الفقيد كان يعمل مدير المدرسة التجارية بالقرية وأنه أتم فريضة الحج وتوفي اليوم وسيدفن بمكة.

ونعت مدرسة العمار التجارية للراحل في بيان لها علي صفحتها الرسمية بالفيس بوك جاء فيه في هذا اليوم توفى شخص عزيز علينا هو عليان السيسي مدير مدرسه العمار التجاريه سابقا انتقل إلى جوار ربه في الأراضي المقدسة وتتقدم اداره المدرسه وكل العاملين فيها بخالص العزاء لأسرته.