عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ماتت قصاد عيني..والد الطفلة جوري: سيارة مسرعة دهستها وانهت فرحتها بخروجة العيد

الطفلة جوري
الطفلة جوري

خرجت الطفلة "جوري" مع والدتها للاحتفال بعيد الأضحى المبارك كمعظم الأطفال في سنها بالمنطقة ، لكنها لم تكن تعلم أن القدر سطر لها نهاية مأساوية، حيث فوجئت أسرة الطفلة أثناء سيرهم في الشارع بسيارة مسرعة تصطدم بهم لتلقى جوري ربها بينما أصيبت والدتها بكسور متفرقة.

حبس عاطل لحيازته حشيش وأسلحة نارية بالقليوبية

حبس المتهم بقتل عامل بسبب مبلغ مالى بالقليوبية

وأثناء سيرهما في الشارع فوجئوا بسيارة مسرعة اصطدمت بهما لتلقى جوري ربها بينما أصيبت والدتها بكسور متفرقة بالجسد.

وقال والد جوري أن نجلته تبلغ من العمر حوالي 8 سنوات، مشيرا إلى أنهم كانوا يقفون على الرصيف في الشارع الجديد للعبور إلى الجهة المقابلة واصطدمت السيارة بهم وفر السائق المتهم هاربا من مكان الحادث تاركا السيارة.

وأشار الى تجمع الأهالي والمارة لمساعدته في سحب الطفلة وأمها من أسفل السيارة، وكانت الطفلة قد فارقت الحياة وأسرعوا لنقلهما إلى المستشفى في محاولة لإنقاذهما وتم التحفظ على جثة الطفلة في مشرحة المستشفى، بينما خضعت الأم لعدة عمليات جراحية نتيجة كسور تعرضت لها جراء الحادث وتحرر محضر بالواقعة.

وتابع قائلا: "بنتي ماتت قدام عيني وزوجتي جسمها تدمر بسبب رعونة سائق وسيارات الموت ، غير مبالين بالمواطنين الذين يسيرون على أقدامهم بالشارع، مطالبا بالقصاص من المتهم".

وأضاف قائلا: "بنتي كانت فرحانة جدا إنها هتخرج تتفسح في العيد، وحرصت إنها تتصور مع كل أفراد العائلة، وكأنها كانت بتودعنا وكانت هي الخروجة الأخيرة لها".

شبرا الخيمة

كانت مديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة يفيد ورود بلاغ من المستشفى باستقبال طفلة تدعى "جوري أ ح" 8 سنوات ووالدتها وتدعى "نهى ع ع"، 38 سنة، ربة منزل كانتا تقفان على جانب الطريق للعبور إلى الجهة المقابلة فجاءت سيارة ميكروباص دون لوحات معدنية تسير بسرعة جنونية ودهستهما ثم اصطدمت بسيارة ملاكي أخرى كانت تقف على جانب الطريق.

وعقب الحادث أسرع قائد السيارة هاربا وترك السيارة، وأسفر الحادث عن مصرع الطفلة وإصابة والدتها بإصابات خطيرة.

جوري القليوبية عيد الأضحى المبارك العبور مشرحة المستشفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استغلاها..فضيحة تهز السيدة زينب مدرب لياقة بدنية وصديقه يعترفان بتصوير العشيقة عارية

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

وفاة بطل مسلسل الاختيار .. وتشييع الجنازة من مسجد الحصري

مفاجأة.. الزمالك يدرس الانسحاب من لقاء الأهلي بالدوري

الفتاة التي ظهرت تمسك يد عمرو دياب.. من هى؟ .. صورة

لم يتحمل رحيل والدته.. آخر ما كتبه الفنان الشاب أحمد قنديل قبل وفاته

شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة في الأهلي

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم|التعليم تستعد لإعلانها عبر هذا الرابط

موضوعات متعلقة

حبس عاطل لحيازته حشيش وأسلحة نارية بالقليوبية

حبس المتهم بقتل عامل بسبب مبلغ مالى بالقليوبية

التصريح بدفن جثة طالب مات غرقا في حمام سباحة بمركز شباب بالقليوبية

التصريح بدفن جثة مزارع سقط عليه عرق خشب داخل حظيرة مواشى بالقليوبية

ترشيحاتنا

35 ألف طن.. هيئة قناة السويس: نقدم خدمة إصلاح السفن باستخدام الحوض العائم

لا يمكن نسيانه.. أحمد موسى عن بيان 3 يوليو: يوم إنقاذ الوطن|فيديو

الدفاع الروسية: مقتل وإصابة 190 جنديًا أوكرانيا بدونيتسك وزابوروجيا.. وإسقاط 14 مسيرة

الرئيس التركي: سنصل لـ 265 مليار دولار في التجارة الخارجية بنهاية العام

فنلندا تتخذ أولي الخطوات استعدادا لـ الحرب ضد روسيا

ظاهرتان جويتان تسيطران.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس حتى الأحد 9 يوليو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزوج عليها صديقتها.. أبرز صور الراحلة زيزي مصطفى وزوجها الفنان الشهير

بملابس جريئة.. ابنة إنجي علي تثير الجدل مع محمد صلاح

كيف فقدت المذيعة أميمة بدري النطق؟| القصة من البداية وآخر ظهور لها

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

فيديو

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

تحذير من موجة حارة| ارتفاع الحرارة والرطوبة.. والعظمى تتجاوز 40 درجة

مستحملش فراق أمه.. كواليس وفاة أحمد قنديل بطل مسلسل الاختيار 2

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ