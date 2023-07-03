ماتت قصاد عيني..والد الطفلة جوري: سيارة مسرعة دهستها وانهت فرحتها بخروجة العيد

خرجت الطفلة "جوري" مع والدتها للاحتفال بعيد الأضحى المبارك كمعظم الأطفال في سنها بالمنطقة ، لكنها لم تكن تعلم أن القدر سطر لها نهاية مأساوية، حيث فوجئت أسرة الطفلة أثناء سيرهم في الشارع بسيارة مسرعة تصطدم بهم لتلقى جوري ربها بينما أصيبت والدتها بكسور متفرقة.

وأثناء سيرهما في الشارع فوجئوا بسيارة مسرعة اصطدمت بهما لتلقى جوري ربها بينما أصيبت والدتها بكسور متفرقة بالجسد.

وقال والد جوري أن نجلته تبلغ من العمر حوالي 8 سنوات، مشيرا إلى أنهم كانوا يقفون على الرصيف في الشارع الجديد للعبور إلى الجهة المقابلة واصطدمت السيارة بهم وفر السائق المتهم هاربا من مكان الحادث تاركا السيارة.

وأشار الى تجمع الأهالي والمارة لمساعدته في سحب الطفلة وأمها من أسفل السيارة، وكانت الطفلة قد فارقت الحياة وأسرعوا لنقلهما إلى المستشفى في محاولة لإنقاذهما وتم التحفظ على جثة الطفلة في مشرحة المستشفى، بينما خضعت الأم لعدة عمليات جراحية نتيجة كسور تعرضت لها جراء الحادث وتحرر محضر بالواقعة.

وتابع قائلا: "بنتي ماتت قدام عيني وزوجتي جسمها تدمر بسبب رعونة سائق وسيارات الموت ، غير مبالين بالمواطنين الذين يسيرون على أقدامهم بالشارع، مطالبا بالقصاص من المتهم".

وأضاف قائلا: "بنتي كانت فرحانة جدا إنها هتخرج تتفسح في العيد، وحرصت إنها تتصور مع كل أفراد العائلة، وكأنها كانت بتودعنا وكانت هي الخروجة الأخيرة لها".

شبرا الخيمة

كانت مديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة يفيد ورود بلاغ من المستشفى باستقبال طفلة تدعى "جوري أ ح" 8 سنوات ووالدتها وتدعى "نهى ع ع"، 38 سنة، ربة منزل كانتا تقفان على جانب الطريق للعبور إلى الجهة المقابلة فجاءت سيارة ميكروباص دون لوحات معدنية تسير بسرعة جنونية ودهستهما ثم اصطدمت بسيارة ملاكي أخرى كانت تقف على جانب الطريق.

وعقب الحادث أسرع قائد السيارة هاربا وترك السيارة، وأسفر الحادث عن مصرع الطفلة وإصابة والدتها بإصابات خطيرة.