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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

35 ألف طن.. هيئة قناة السويس: نقدم خدمة إصلاح السفن باستخدام الحوض العائم

قناة السويس
قناة السويس

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مميزات  وأهمية الحوض العائم فخر القناة.

 

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وقال أسامة ربيع في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :"   الرئيس السيسي يؤكد دائما على أن تكون قدرات هيئة قناة السويس على أعلى مستوى من التطوير".

 وأضاف أسامة ربيع :" نقدم خدمة صيانة وإصلاح السفن في الممر الملاحي تحت خط المياه وهنا يأتي دور الحوض العائم لإصلاح أي شيء في السفينة تحت خط المياه ".

 

 وتابع أسامة ربيع :"  الحوض العائم فخر القناة بحمولة 35 ألف طن ويستطيع العمل على الكثير من السفن التي تمر بالمجرى الملاحي ".

 

 واكمل أسامة ربيع :"  تتوافر لدينا خدمة صيانة وإصلاح السفن للسفن العابرة وهذا ما يوفره الحوض العائم فخر القناة ".

 

 ولفت أسامة ربيع " نقدم خدمات التزود بالووقد وخدمات الإسعاف للسفن العابرة للقناة ".

قناة السويس أسامة ربيع الحوض العائم فخر القناة اخبار التوك شو

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