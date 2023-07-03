35 ألف طن.. هيئة قناة السويس: نقدم خدمة إصلاح السفن باستخدام الحوض العائم

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مميزات وأهمية الحوض العائم فخر القناة.

وقال أسامة ربيع في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" الرئيس السيسي يؤكد دائما على أن تكون قدرات هيئة قناة السويس على أعلى مستوى من التطوير".

وأضاف أسامة ربيع :" نقدم خدمة صيانة وإصلاح السفن في الممر الملاحي تحت خط المياه وهنا يأتي دور الحوض العائم لإصلاح أي شيء في السفينة تحت خط المياه ".

وتابع أسامة ربيع :" الحوض العائم فخر القناة بحمولة 35 ألف طن ويستطيع العمل على الكثير من السفن التي تمر بالمجرى الملاحي ".

واكمل أسامة ربيع :" تتوافر لدينا خدمة صيانة وإصلاح السفن للسفن العابرة وهذا ما يوفره الحوض العائم فخر القناة ".

ولفت أسامة ربيع " نقدم خدمات التزود بالووقد وخدمات الإسعاف للسفن العابرة للقناة ".