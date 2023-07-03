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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أسامة ربيع: إضافة 28 قاطرة جديدة لأسطول قناة السويس

صدى البلد

ناقش الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، العديد من الموضوعات المهمة خلال تصريحات تلفزيونية اليوم،:"

تفاصيل إضافة 28 قاطرة جديدة لأسطول قناة السويس.. تفاصيل
أكّد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، حصول مصر على الحوض العائم «فخر القناة» الذي انضم إلى ترسانة بورسعيد البحرية، لإصلاح وصيانة السفن الكبيرة العابرة بالقناة من خلال التعاقد مع كوريا الجنوبية.

أضاف أسامة ربيع في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن بعض السفن تحتاج إلى إصلاح بسبب تعرضها لإصابات تحت المياه ما يستلزم رفع السفينة على حوض عائم.

تابع رئيس هيئة قناة السويس، أن الحوض العائم قدرته 35 ألف طن ويمثل نقلة نوعية لترسانة بورسعيد، ويساعد على تنويع مصادر دخل القناة، لافتا إلى أن الأطقم المصرية تعاملت بحرفية شديدة لإصلاح السفن التي تتعرض لأي أعطال في القناة.


أردف أسامة ربيع، أنّ قناة السويس لديها خدمة إصلاح وبناء السفن بأعلى قدر من الكفاءة والخبرة، لافتا إلى أنّ الحوض البحري العائم نقلة نوعية لترسانة بورسعيد ورفع قدرات الإنقاذ.

 

كشف أسامة ربيع، إضافة 28 قاطرة جديدة لأسطول قناة السويس ضمن خطة مستقبلية لتطوير الأسطول البحري، لافتا إلى أن القناة أصبحت متكاملة الخدمات من صيانة وإصلاح وإدارة جيدة.

أسامة ربيع: ننوع مصادر التعاون مع كل دول العالم لزيادة قدراتنا
كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن وصول الحوض العائم من كوريا الجنوبية إلى بورسعيد البحرية، موضحًا أنه أحدث حوض موجود بالعالم الآن.

وشدد الفريق أسامة ربيع، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، على ضرورة تنوع مصادر التعاون مع كل دول العالم من أجل الحصول على أفضل الأشياء التي تصنعها كل دولة.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس،  أن الهيئة تنوع مصادر الصناعة والتعاون مع دولة العالم من أجل زيادة قدرات قناة السويس، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن قناة السويس قناة عالمية وليست مصرية فقط .

بالتعاون مع اليابان.. أسامة ربيع: سفينة إنقاذ تصل مصر قريبًا.. فيديو
أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الحوض العائم “فخر القناة” يستطيع تحمل السفن التي يكون وزنها 35 ألف طن ويقوم بتقديم كافة خدمات الإصلاح والصيانة التي تحتاج ، مؤكدًا أنه يوجد تعاون مع العديد من الدول العالم في سبيل تنويع مصادر الدخل وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي، ويأتي على رأسها التعاون مع اليابان من أجل سفينة إنقاذ تصل إلى مصر قريبًا.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس ، إلى أن ذلك يعمل على رفع قدرات الإصلاح والصيانة، مما يعمل على تنويع مصادر الدخل بالنسبة لقناة السويس، مؤكدًا أن مايتم تقديمه من خدمات وتسهيلات يعمل على جذب السفن للعبور من قناة السويس.

أسامة ربيع: نعمل جاهدين على تنويع مصادر الدخل لقناة السويس..فيديو
أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه في  ثورة 30 يونيو كان الشعب خلف القيادة السياسية، وكان الشعب شغله الشاغل الوطن.


وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أنه نعمل جاهدا على تنويع مصادر الدخل لقناة السويس، مؤكدا أنه عملنا على وجود خدمة إصلاح وصيانة السفن، من خلال "ترسانة بورسعيد"، للسفن العابرة من قناة السويس.


بنزود قدراتنا.. رئيس قناة السويس يكشف تفاصيل وصول الحوض العائم لبورسعيد البحرية|فيديو
علق الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة  قناة السويس  على وصول الحوض العائم من كوريا الجنوبية إلى " بورسعيد البحرية " ، قائلا : إنه أحدث حوض موجود بالعالم كله ، موضحا : " ننوع مصادر التعاون مع كل دول العالم من أجل الحصول على أفضل الأشياء التي تصنعها كل دولة ".

وتابع الفريق أسامة ربيع ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز" ، أن الهيئة تنوع مصادر الصناعة والتعاون مع دولة العالم من أجل زيادة قدرات قناة السويس ، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مشيرا إلى أن قناة السويس قناة عالمية وليست مصرية فقط .

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه توجيهات مستديمة لتطوير القناة ، ويتابع العمل فيها يوميا ، موضحا : "كنت بقول للرئيس عاوز أعمل أربع كراكات كبار 90 طن مع القطاع الخاص قالي خليهم 10 عشان القدرات تكون عندك أكثر من اللي محتاجه " .

وأشار " ربيع " ، إلى أنه تم عمل تنظيم لحركة الملاحة عند دخول الحوض العائم حتى لا تتعطل حركة الملاحة ، لأن عبور الأحواض والحفارات تحتاج لتنظيم ، وتوقف بعض السفن لمدة ساعتين وثلاثة.

ولفت " ربيع " ، إلى أن قناة السويس نجحت في تخفيض زمن وصول العبور للعبارات لـ 50 % ، موضحا أن أهم استراتيجية لقناة السويس لتحسين الدخل هي تطوير القدرات والامكانيات ، والحوض العائم أحد مصادر تنويع الدخل للقناة 

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