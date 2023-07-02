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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أسامة ربيع: نعمل جاهدين على تنويع مصادر الدخل لقناة السويس..فيديو

الفريق أسامة ربيع،
الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه في  ثورة 30 يونيو كان الشعب خلف القيادة السياسية، وكان الشعب شغله الشاغل الوطن.

وقال أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحنا مصري”، عبر “الفضائية المصرية”، أن القيادة السياسة عملت على القيام بمشروعات عملاقة وجبارة، منذ عام 2014 حتى الآن، وهو ما يدل على أن القيادة السياسية تسير في طريق البناء والتنمية.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أنه نعمل جاهدا على تنويع مصادر الدخل لقناة السويس، مؤكدا أنه عملنا على وجود خدمة إصلاح وصيانة السفن، من خلال "ترسانة بورسعيد"، للسفن العابرة من قناة السويس.

 

حالة الطوارئ.

خدمة جمع المخلفات سواء السائلة أو الصلبة، من السفن العابرة لقناة السويس، إضافة إلى خدمة الإسعاف لتقديم الخدمات الطبية في حالة الطوارئ.

أسامة ربيع قناة السويس الوطن السفن ترسانة بورسعيد

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