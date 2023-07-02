بنزود قدراتنا.. رئيس قناة السويس يكشف تفاصيل وصول الحوض العائم لبورسعيد البحرية|فيديو

علق الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس على وصول الحوض العائم من كوريا الجنوبية إلى " بورسعيد البحرية " ، قائلا : إنه أحدث حوض موجود بالعالم كله ، موضحا : " ننوع مصادر التعاون مع كل دول العالم من أجل الحصول على أفضل الأشياء التي تصنعها كل دولة ".

وتابع الفريق أسامة ربيع ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز" ، أن الهيئة تنوع مصادر الصناعة والتعاون مع دولة العالم من أجل زيادة قدرات قناة السويس ، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مشيرا إلى أن قناة السويس قناة عالمية وليست مصرية فقط .

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه توجيهات مستديمة لتطوير القناة ، ويتابع العمل فيها يوميا ، موضحا : "كنت بقول للرئيس عاوز أعمل أربع كراكات كبار 90 طن مع القطاع الخاص قالي خليهم 10 عشان القدرات تكون عندك أكثر من اللي محتاجه " .

وأشار " ربيع " ، إلى أنه تم عمل تنظيم لحركة الملاحة عند دخول الحوض العائم حتى لا تتعطل حركة الملاحة ، لأن عبور الأحواض والحفارات تحتاج لتنظيم ، وتوقف بعض السفن لمدة ساعتين وثلاثة.

ولفت " ربيع " ، إلى أن قناة السويس نجحت في تخفيض زمن وصول العبور للعبارات لـ 50 % ، موضحا أن أهم استراتيجية لقناة السويس لتحسين الدخل هي تطوير القدرات والامكانيات ، والحوض العائم أحد مصادر تنويع الدخل للقناة .