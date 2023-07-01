64 مليار جنيه| مدير تحرير الأهرام: الاستثمار في شق قناة السويس بداية لبناء الدولة

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، مدير تحرير الأهرام، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس في إحياء ذكري الثورة الأعظم في تاريخ مصر وهي ثورة ٣٠ يونيو كلمة عظيمة جدا، لأن الشعب المصري انتفض ضد جماعة حاولت أن تسرق وتختطف الوطن وتغير الهوية المصرية، كما أن انتفاض ثورة يونيو أثبت وعي الشعب المصري الكبير و قدرته على المحافظة على هويته على مر التاريخ، لأنه الجماعة الإرهابية حاولت تقسيم الوطن ولكنها فشلت في محاولتها وتقسم طوائف الوطن على الأزهر وشيخ الأزهر ومحاولة التفرقة بين الملسلمين والمسيحيين، كما أن هذه الجماعات حاولت توطين إرهابيين في سيناء.



وأضاف عفيفي خلال لقائه بفضائية إكسترا نيوز، أن هذه الجماعة حاولت تأنيب الرأي العام على القوات المسلحة المصرية وعلى الشرطة المدنية، ومحاولة جر الجيش المصري إلى عمليات أقتتال داخلى، و لمن الشعب المصري أستشعر الخطر بشكل كبير جدا خلال سنه واحدة وقام وانتفض ضد هذه الجماعة الإرهابية.

إعادة بناء البنية التحتية

وأكد مدير تحرير الأهرام، أن الشعب المصري كان يعيش في مظلمة وعاش في حالة من الخراب الشديد أثناء حكم الجماعة، ولكن المصريين لم يقبلوا بأوضاع مشينة صدرت من حكم الأخوان وانتفض وقام بثورة ٣٠ يونيو، فقد عاني الشعب العصري من قلة الطاقة وعدم توفرها نهائيا من أنعدام الكهرباء ويتم قدعها بال ٢٠ ساعة يوميا، وانتهاء البنزين، وأزمات الغاز والبترول، وعدم توافر الاحتياط النقدي، وأنعدام البنية التحتية، ولكن الشعب ساهم في إعادة بناء الدولة مرة أخري وهذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الجميع سيقف وقفة واحدة، من أجل إعادة بناء الدولة المصرية مرة أخري.



ولفت جميل عفيفي، إلى ما تم في قناة السويس الجديدة حيث أستطاع أن الشعب المصري أن يضع في البنوك ٦٤ مليار جنية خلال أسبوع واحد من أجل شق قناة السويس الجديدة، فالشعب المصري كان مصرا على بناء دولته مرة أخري من اجل التنمية والتقدم والبناء والانجازات، بقلب المسار على الجماعات الارهابية، وقرر أن يثور و ينتفض وبالفعل نجح في ذلك.



وذكر، أنه تم تحقيق إنجازات كبيرة في مصر من إنشاء شبكة طرق ضخمة جدا استطاعت أن تصل المحافظات بعضها ببعض واستطاعت أيضا أن توفر الوقت، وقللت من حالة التلوث وقللت من استهلاك الوقود، وعلى الجانب الآخر أيضا قللت التكدس داخل المحافظات فكل محافظة لها مدينة جديدة، وإنشاء محطات جديدة للكهرباء، وأيضا في المبادرات الصحية والتأمين الصحي الشامل، والقضاء على قوائم الانتظار، ومكافحة السرطان وفيروس سي والكثير من الأمراض المزمنة، وعملية الإصلاح الاقتصادي التي حاولت الدولة المصرية أن ترتفع به منذ عام ٢٠١٦.