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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدير تحرير الأهرام : الشعب المصري انتفض في 30 يونيو ضد جماعة حاولت سرقة الوطن

ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي،  مدير تحرير الأهرام، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس في إحياء ذكرى الثورة الأعظم في تاريخ مصر وهي ثورة ٣٠ يونيو كلمة عظيمة جدا، لأن الشعب المصري انتفض ضد جماعة حاولت أن تسرق وتختطف الوطن وتغير الهوية المصرية، كما أن انتفاض ثورة يونيو أثبتت وعي الشعب المصري الكبير و قدرته على المحافظة  على هويته على مر التاريخ، لأن الجماعة الارهابية حاولت تقسيم الوطن ولكنها فشلت في محاولتها بتقسم طوائف الوطن على الأزهر وشيخ الأزهر ومحاولة التفرقة بين الملسلمين والمسيحيين، كما أن هذه الجماعات  حاولت توطين إرهابيين في سيناء.


وأضاف عفيفي خلال لقائه بفضائية أكسترا نيوز ببرنامج هذا الصباح، أن هذه الجماعة حاولت تأليب الرأي العام على القوات المسلحة المصرية وعلى الشرطة المدنية،  ومحاولة سحب الجيش المصري إلى عمليات اقتتال داخلى،   وعندما استشعر الشعب المصري  الخطر بشكل كبير جدا  خلال سنة واحدة قام وانتفض ضد هذه الجماعة الإرهابية.

وأكد مدير تحرير الأهرام،  أن الشعب المصري كان يعيش في مظلمة وعاش في حالة من الخراب الشديد أثناء حكم الجماعة، ولكن المصريين لم يقبلوا بأوضاع مشينة صدرت من حكم الإخوان وانتفض وقام بثورة ٣٠ يونيو، فقد عاني الشعب العصري من قلة الطاقة وعدم توفرها نهائيا من انعدام الكهرباء والتي كانت تستمر بالـ ٢٠ ساعة يوميا، وانتهاء البنزين، وأزمات الغاز والبترول، وعدم توافر الاحتياط النقدي، وانعدام البنية التحتية، ولكن الشعب ساهم في إعادة بناء الدولة مرة أخري وهذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الجميع سيقف وقفة واحدة، من أجل إعادة بناء الدولة المصرية مرة أخري.


ولفت جميل عفيفي، إلى ما تم في قناة السويس الجديدة حيث استطاع الشعب المصري أن يضع في البنوك ٦٤ مليار جنيه خلال أسبوع واحد من أجل شق قناة السويس الجديدة، فالشعب المصري كان مصرا على بناء دولته مرة أخري من اجل التنمية والتقدم والبناء و تحقيق اأانجازات، بقلب المسار على الجماعات الارهابية،  وقرر أن يثور و ينتفض وبالفعل نجح في ذلك.


وذكر، أنه تم تحقيق إنجازات كبيرة في مصر من إنشاء شبكة طرق ضخمة جدا أستطاعت أن تصل المحافظات بعضها ببعض وأستطاعت أيضا أن توفر الوقت، وقللت من حالة التلوث وقللت من استهلاك الوقود، وعلى الجانب الآخر أيضا قللت التكدس داخل المحافظات فكل محافظة لها مدينة جديدة، وإنشاء محطات للكهرباء جديدة، وأيضا في المبادرات الصحية والتأمين الصحي الشامل، والقصاء على قوائم الانتظار، ومكافحة السرطان وفيروس سي والكثيرمن الأمراض المزمنة، وعملية الإصلاح الإقتصادي التي حاولت الدولة المصرية  أن ترتفع به منذ عام ٢٠١٦.

 

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