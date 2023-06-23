كاتب صحفي: تعاون كبير بين مصر ودول الاتحاد الاوروبي في المجالات الاقتصادية

قال جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، إن اللقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبي لقاء في غاية الأهمية ويؤكد على الدور الفاعل الذي تقوم به مصر في الشرق الأوسط، كما أن هناك قيمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر والقوة الفاعلة القادرة على حل الأزمات في منطقة الشرق الأوسط.



وأشار عفيفي خلال مداخله هاتفية بفضائية أكسترا نيوز إلى دور مصر العظيم من أجل إحلال السلام والتهدئة و آيجاد حلول عديدة للازمات موضحا دور مصؤ تجاه ليبيا وسوريا واليمن والسودان والقضية الفلسطينية ودورها الكبير في تهدئة الأزمات، مضيفا أن مصر دائما تسعي إلى وجود توافق بين الفصائل الفلسطينية، و تسعي إلى أن تعود كل الأطراف إلى المفاوضات وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.

وأوضح مدير تحرير الاهرام، أن مصر لها دور كبير جدا في القضاء على التنظيمات والجماعات الارهابية التي كانت تتواحد على أرض سيناء وبالفعل قامت مصر بحرب شرسة ضد هذه التنظيمات الإرهابية للتخلص منها وأستطاعت أن تفضي عليها بشكل كبير وحفظ الأمن والاستقرار وحماية المتوسط من التنظيمات الذين كانوا يقلون أنفسهم عبر التوسط وأيضا من هلال السيكرة على الهجرة الغير شرعية.



وأستطرد، أن مصر لها دور كبير في القضاء على البطالة بتوفير فرص عمل للشباب، لافتا إلى أن دول الاتحاد الاوروبي تقدر مصر بأستضافتها على أراضيها أكثر من ٩ مليون ضيف من كل الدول التي تدور بها صراعات وأزمات، ووفرت الدولة المصرية الامن والأمان لهم.



وتابع جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، أن هناك تعاون كبير بين مصر ودول الاتحاد الاوروبي في العديد من المجالات سواء الإقتصادية والعسكرية.