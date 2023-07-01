الجمهورية: السيسي جدد العهد مع الشعب المصري في ذكرى ثورة 30 يونيو

ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي جدد العهد مع الشعب على أن يكون الإخلاص والعمل لـ مصر وحدها، وعلى أن تكون المصلحة الوطنية والهوية الوطنية هما دائما علامات الطريق التي تهدي المسيرة والمسار.. منذ أن عرفه الشعب وعبر العديد من المحن خلال السنة السوداء لحكم العصابة الإرهابية وخلال أحداث ثورة 30 يونيو 2013 لم نعهده إلا صادقا، أمينا، مخلصا، وفيا، محبا للمواطن البسيط، منحازا للفقير، عاشقا لتراب الوطن.

وقالت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم السبت بعنوان (عهد ووفاء) - "إن الرئيس السيسي يستند في تجديد العهد إلى شعب يحبه ويثق في نقائه وقوة عزيمته وصدق نيته ووطنيته التي يستمد منها طاقته".

وتابعت "هذا الشعب الذي يصطف خلف قائده في المحن فيعبر معه الأزمات، ملتحما مع قواته المسلحة الباسلة وشرطته الساهرة على أمنه وراحته.. هذا الشعب الذي قدم تضحيات هائلة تباركها عناية السماء فتكتب لها - بإذن الله - النجاح على طريق التنمية والبناء، ومن خلال تفجير طاقات العمل والإبداع لجموع المواطنين المنصهرين في بوتقة حب الوطن.. مكونين منظومة قوية وسيمفونية رائعة عنوانها (الجمهورية الجديدة).

وأكدت أنه من حسن الطالع أن يجتمع العيدان الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو وعيد الأضحى المبارك؛ لتزيد أفراح المصريين بالمناسبة الدينية الجليلة، التي تحمل كل معاني الإيمان والثقة بالله العلي القدير، إلى جانب الاحتفال بذكرى الثورة المجيدة.

كل يوم عبور جديد

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بأن مصر "الجميلة" تحقق كل يوم عبورا جديدا بإنجاز كبير يرسم، غدا، أفضل للأجيال القادمة القادرة على تحقيق الأحلام وجعلها واقعا مشرفا على أرض الواقع.