أبو العينين: الجيش المصري حمى ثورة 30 يونيو.. فيديو

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن مصر كانت تعيش لحظات تاريخية يوم 30 يونيو 2013، وكان هذا اليوم ينبثق منه الأمل بعدما عاشت الدولة المصرية عاما من الألم والحزن والخراب الذي أحدثته الجماعة الإرهابية أثناء فترة حكمهم.

وأضاف "أبو العينين" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "علي مسئوليتي" المذاع علي قناة صدي البلد، أن جميع المصريين عاشوا فترة صعبة أثناء حكم جماعة الإخوان لمصر، موضحاً أن المصريين لم يصمتوا كثيراً عن هذه الفترة وخرجوا ليقوموا بثورة 30 يونيو التي كانت ثورة الشعب الذي قام بحمايتها الجيش المصري.

وتابع محمد أبو العينين، أن المصريين رفضوا جميع المحاولات التي كانت تحدث من الخارج من أجل تفتيت الدولة وهدم كافة مؤسسات الدولة.