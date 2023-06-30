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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أبو العينين: جماعة الإخوان الإرهابية صدرت مشاهد كاذبة للعالم عن ثورة 30 يونيو

النائب محمد أبو
النائب محمد أبو العينين

كشف النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، تفاصيل لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، والتي استمرت نحو ساعة ونصف، من أجل إقناعه أن ما حدث ثورة تعبر عن إرادة الشعب.

وقال النائب محمد أبو العينين خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، في حلقة خاصة بمناسبة الذكرى الـ10 لثورة 30 يونيو، عبر قناة «صدى البلد»، إنه عقب عرض الفيديوهات الكاملة عن ثورة 30 يونيو، وأعمال الإخوان الإرهابية اقتنع الأمين العام للأمم المتحدة، أن ما حدث في مصر ثورة بإرادة شعبية، وخرج بعدها وتحدث بعدها لوسائل الإعلام أن ما حدث في مصر ثورة.

وتابع النائب أبو العينين: جماعة الإخوان الإرهابية صدرت مشهد كاذب للعالم عن حقيقة ثورة 30 يونيو، كما أن محمد مرسى وضع نفسه فوق القانون، واستمرار جماعة الإخوان في الحكم يعني انتشار الفوضى والإرهاب وفشل الدولة.

وأضاف أبو العينين، مساء اليوم الجمعة، أن مصر فقدت الأمن والأمان في عهد الإخوان، منوهًا بأن حالة بقاء الإخوان في الحكم، كان سيكون مصيرنا مثل سوريا واليمين وليبيا، رغم حزني الشديد على ما يمرون به حاليا.

الشباب العربي يحتاج إلى توعية كبيرة

وأوضح النائب أبو العينين، أن الشباب العربي يحتاج إلى توعية كبيرة، ولابد أن ترتقي لطموحات عن الماضي، واستغلال الموارد الطبيعية العربية، من أجل النهوض بدولنا، كما أن القضايا الداخلية لكل دولة شغلتهم عن تفجير طاقات شبابهم.

وأكد، أن عودة الأمن والأمان في مصر حدث تاريخي وأمر يدرس خلال السنوات الـ10 الأخيرة أي منذ ثورة 30 يونيو، كما أن القوات المسلحة تصدت للإرهابيين القادمين من أفغانستان إلى سيناء، ومصر حاربت الإرهاب نيابة عن العالم. 

أبو العينين النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب مجلس النواب أمم المتحدة أحمد موسى 30 يونيو

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