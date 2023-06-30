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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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30 يونيو ثورة شعب حماها الجيش

ذكرى 30 يونيو.. أبو العينين: المصريون وصلوا لمرحلة اليأس في عهد جماعة الإخوان|فيديو

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

هنأ النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، المصريين والأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

أضاف محمد أبو العينين خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، في حلقة خاصة بمناسبة الذكرى الـ10 لثورة 30 يونيو، أنّ ثورة 30 يونيو كانت الأمل، لخروج الشعب المصري لتحديد مصيره، والأقوى هو استجابة الجيش لإرادة الشعب.

30 يونيو ثورة شعب حماها الجيش

تابع وكيل مجلس النواب، أن 30 يونيو ثورة شعب حماها الجيش، مؤكدا ووقوفه ضد كل محاولات تفكيك وتخريب الدولة المصرية: «عشنا فترة صعبة خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية وكنا على حافة الهاوية».

أشار النائب محمد أبو العينين، إلى أنّ الشعب المصري وصل لمرحلة اليأس في عهد جماعة الإخوان الإرهابية، بينما عانت كل الطبقات فترة حكم الجماعة الإرهابية.

اختتم وكيل مجلس النواب، بالإشارة إلى أن ثورة 30 يونيو حمت الدولة من السقوط، بينما القوات المسلحة انحازت للشعب المصري، مردفا: ذهبت لمقر الأمم المتحدة وقابلت مسئوليها بعد ثورة 30 يونيو لتصحيح المشهد عن مصر واكتشفت أن الجماعة الإرهابية تصدر معلومات مغلوطة عن الدولة.
 

أبو العينين النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النوا عيد الأضحى المبارك أحمد موس ثورة 30 يونيو جماعة الإخوان

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