تزامنا مع إحياء ذكرى ثورة 30 يونيو| نواب: نقطة تحول حاسمة فى تاريخ مصر الحديث وأعادت دور الدولة إقليميا ودوليا.. ونائبة: إرادة المصريين انتفضت ضد الإخوان

برلمانية: تلاحم الشعب مع قواته المسلحة أنقذ مصر من الإخوان

نائبة: 30 يونيو أثبتت قدرة المصريين وعزيمتهم على صنع المعجزات

برلمانى: قواتنا المسلحة والشرطة انحازت لإرادة الشعب

تحتفل مصر في 30 من يونيو بالثورة المجيدة، التي سطّرت من خلالها إنجازات كبرى في مختلف المجالات الحياتية، لتكون هذه الثورة ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن وإنقاذه من خلال قيادة سياسية حكيمة تضع تحقيق المنفعة العامة للدولة وحماية أمنها القومى في المقام الأول من أولوياتها، وهذا ما حرص عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مهام إدارة الدولة.

وفى هذه الذكرى المجيدة التي تحمل معانى الوطنية والحرية والكرامة، هنأت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن حزب الحرية المصرى، الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى، بمناسبة ثورة 30 يونيو التى تحل ذكراها العاشرة هذا العام.

وأشادت “سلامة”، فى تصريحات لها، بدور القوات المسلحة التى اصطفت إلى جانب إرادة الملايين من المصريين، الذين خرجوا فى يوم تاريخى ليرفضوا حكم جماعة الإخوان، التى حاولت تغيير هوية مصر والسطو على مؤسساتها.

وأكدت أن ثورة 30 كانت نقطة تحول حاسمة فى تاريخ مصر الحديث، حيث أعادت الدولة إلى مسارها الصحيح، وفتحت أفقا جديدا لبناء دولة عصرية قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية.

وقالت إن مصر شهدت خلال العشر سنوات الماضية إنجازات غير مسبوقة فى جميع المجالات، من مشروعات قومية وحماية اجتماعية وتمكين المرأة وتطوير التعليم والصحة والبنية التحتية، بالإضافة إلى مبادرات رئاسية لتحسين حياة المصريين، كمبادرة " حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى.

وأضافت “سلامة” أن ثورة 30 يونيو أظهرت قدرة مصر على استعادة دورها الإقليمى والدولى كقوة رائدة وشريك مؤثر فى المحافل الدولية، بفضل حكمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى قاد سياسات خارجية متزنة تخدم مصالح مصر والأمن القومى.

من جانبها، أكدت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو مجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو ستظل نقطة فاصلة وتاريخية أنقذت الدولة المصرية من حكم جماعة الإخوان التي كانت تستهدف إفقادها هويتها والنيل من مقدراتها، مشيرة إلى أنها كانت وستظل ثورة تصحيح مسار أنقذت البلاد من مصير مجهول ومُظلم على يد حكم الإخوان.

وقالت "عازر" إن جماعة الإخوان ارتكبت العديد من الجرائم التي لا يمكن نسيانها خلال فترة حكمها والتي استمرت لمدة عام كامل، سعت خلالها إلى هدم الدولة المصرية وتحويلها إلى دولة "إخوانية"، إلا أن إرادة المصريين وعزيمتهم انتفضت ضد حكم جماعة الإخوان وخرجوا جميعاً في الشوارع والميادين للمطالبة بإسقاط حكم المرشد.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو كانت انتصارا لإرادة المصريين والتصدي لمحاولات اختطاف الوطن، ساندتها في ذلك القوات المسلحة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي استجابت حينها لنداء الشعب المصرى لإنقاذ البلاد من براثن الجماعات الإرهابية لتعود مصر من جديد إلى مكانتها التى تليق بها، مؤكدة أنها كانت شرارة الانطلاق نحو بناء الجمهورية الجديدة.

ولفتت النائبة ميرفت عازر، إلى أن الدولة المصرية شهدت العديد من الإنجازات التي لا يمكن لأحد إنكارها على مدار الـ 10 سنوات الماضية واستعادت مكانتها دولياً وإقليمياً، موجهة التحية والتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشرطة بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو، والتى أثبتت للعالم أجمع أن إرادة المصريين وعزيمتهم قادرة على صنع المعجزات.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية استطاعت عقب أحداث 30 يونيو تحقيق التنمية الشاملة في جميع القطاعات، وعلى رأسها الصحة والتعليم ومشروعات البنية التحتية في جميع المحافظات.

فيما تقدم النائب الدكتور عيسى الشريف، عضو مجلس الشيوخ، بأسمى آيات التهاني لشعب مصر العظيم بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، حيث تتعانق هذه الذكرى العظيمة مع أجل الذكريات، ذكرى الفداء وعيد الأضحى المبارك لنستلهم من تلك الأيام المباركة المعانى والقيم السامية للعمل سويا صفا واحدا وقلبا واعيا من أجل مصر.

وقال عضو مجلس الشيوخ، في تصريحاته، إن تلك الثورة المباركة التى استعادت الهيبة والهوية لمصرنا الحبيبة، فتحية إجلال وتقدير لشعب مصر العظيم ولقواتنا المسلحة والشرطة المصرية لانحيازها لإرادة الشعب وإلى الشهداء الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداءً لوطننا الغالى.

واختتم النائب عيسي الشريف قائلا: “كل التحية والتقدير لقائد سفينة النجاة بمصر وقائد العبور إلى الجمهورية الجديدة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفظه الله ورعاه وحفظ مصر وشعبها من كل سوء”.