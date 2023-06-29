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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرعاية الصحية : ترميم المستشفيات وتدريب طلاب كليات الطب ضرورة

صدى البلد

قال الدكتور علاء عبدالمجيد رئيس غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات إن الغرفة بصدد الترتيب للمؤتمر التعريفي الخامس الذي سيكون في محافظتي " أسيوط وسوهاج" خلال الفترة من 17 الي 19 يوليو المقبل، وذلك للتعريف بأهمية التدريب والتأهيل للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل .

أكد عبد المجيد على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال توسيع شبكة مقدمي الخدمات الصحية تحت مظلة هذه المنظومة، وهو ما يساهم في تسريع خطة التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين بالجودة اللازمة.

وعلى صعيد متصل أكدت الدكتورة مؤمنة كامل رئيس احد المعامل الكبرى على ضرورة تكاتف الجهود بين مؤسسات العمل الاهلي المتكامل والجهات المعنية الداعمة لمشروعات اعادة تطوير المستشفيات والاهتمام بتدريب الطلاب  من أجل تحقيق التنمية المنشودة وفقا لاستراتيجية مصر ٢٠٣٠، لافتة الى انه تم تدشين مشروع إعادة ترميم و تطوير المطبخ و صالة خدمات الطعام الخاص بطلاب كلية طب القصر العيني جامعة القاهرة بعد وفقًا لخطة مسبقة تستهدف تطوير المباني الجامعية وتحسين كفاءتها لخدمة الطلاب وهيئة التدريس.

وأشارت الى ضرورة  دعم طلاب كلية الطب وخاصة في القطاع المجتمعي من خلال تطوير برامج التدريب والمساعدات المالية وتجديد المباني، حيث تم بتجديد مطعم الطلاب بكلية الطب القصر العيني ، لافتة الى ان عمليات ترميم المطعم تمت بعد توقف دام لأكثر من 5 سنوات بعد أن أصبح متهالكا.

اتحاد الصناعات أسيوط وسوهاج التامين الصحي الشامل التأمين الصحي التغطية الصحية الشاملة التغطية الصحية التدريب والتأهيل التأمين الصحي التنمية المنشودة

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