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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تفاصيل إضافة 28 قاطرة جديدة لأسطول قناة السويس

صدى البلد

أكّد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، حصول مصر على الحوض العائم «فخر القناة» الذي انضم إلى ترسانة بورسعيد البحرية، لإصلاح وصيانة السفن الكبيرة العابرة بالقناة من خلال التعاقد مع كوريا الجنوبية.

 

أضاف أسامة ربيع في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن بعض السفن تحتاج إلى إصلاح بسبب تعرضها لإصابات تحت المياه ما يستلزم رفع السفينة على حوض عائم.

 

تابع رئيس هيئة قناة السويس، أن الحوض العائم قدرته 35 ألف طن ويمثل نقلة نوعية لترسانة بورسعيد، ويساعد على تنويع مصادر دخل القناة، لافتا إلى أن الأطقم المصرية تعاملت بحرفية شديدة لإصلاح السفن التي تتعرض لأي أعطال في القناة.


أردف أسامة ربيع، أنّ قناة السويس لديها خدمة إصلاح وبناء السفن بأعلى قدر من الكفاءة والخبرة، لافتا إلى أنّ الحوض البحري العائم نقلة نوعية لترسانة بورسعيد ورفع قدرات الإنقاذ.

 

كشف أسامة ربيع، إضافة 28 قاطرة جديدة لأسطول قناة السويس ضمن خطة مستقبلية لتطوير الأسطول البحري، لافتا إلى أن القناة أصبحت متكاملة الخدمات من صيانة وإصلاح وإدارة جيدة.

 

أعلن عبور أحدث سفينة حاويات بالعالم في أولى رحلاتها البحرية بقناة السويس كما أن كل سفن البترول بالعلم تعبر من قناة السويس، مؤكدا زيادة في نسبة عبور حاويات البترول بنسبة 17%.

أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أحمد موسى أسامة ربيع إصلاح السفن الإعلامي أحمد موسى

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